Fenerbahçe'nin Süper Kupa zaferi sonrası övgü dolu sözler! "Sadece kupa kazanmadı patron oldu"

ATV ekranlarında yayınlanan Turkcell Süper Kupa sahibini buldu. Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. SABAH Spor'un usta kalemi Gürcan Bilgiç, Sarı-lacivertlilerin görkemli galibiyeti için övgü dolu sözler sarf etti. İşte o ifadeler...

Giriş Tarihi: 11.01.2026 09:53 Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:08
Fenerbahçe, ATV ekranlarında yayınlanan Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.

EĞLENCEYE DOYDULAR

Fenerbahçeli oyuncular, 90 dakikanın bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşadı. Önce sahanın ortasında toplanarak galibiyeti kutlayan sarı-lacivertliler, ardından da takıma destek veren taraftarlarına koştular.

TEDESCO KENDİNİ İSPATLADI

Jose Mourinho'nun yerine göreve getirildiğinde tecrübesi tartışılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ilk maçlarında sallansa da sonrasında oynattığı futbol ile geçer not alırken dün de ilk kupasını kazanarak adeta rüştünü ispat etti. Taraftarların büyük sevgi gösterilerinde bulunduğu 40 yaşındaki çalıştırıcı, ligde berabere kaldığı GalatasaraySüper Kupa'da mağlup etmeyi başardı.

MATADOR İŞ BAŞINDA

Oosterwolde'nin golünde pası veren Marco Asensio, bu sezon 15. kez gol katkısı sağladı. İspanyol on numara, geçtiğimiz sezon PSG ve kiralık oynadığı Aston Villa'daki toplam skor verimliliğini de Fenerbahçe ile sezon ortasında yakalamış oldu.

SARAN'DAN 3.5 AYDA İLK KUPA

Sarı-lacivertlilerde 21 Eylül 2025'te gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran, başkan sıfatıyla futbolda ilk kupasını kaldırmış oldu. Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, 7 yılda sadece bir kez Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

4 MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET

Öte yandan Galatasaray'ı en son 19 Mayıs 2024'te 1-0 mağlup eden Kanarya, 4 maç aradan sonra ezeli rakibini yendi. Bu süreçte Cimbom 2 galibiyet alırken 2 mücadele berabere bitmişti.

SABAH Spor'un usta yazarlarından Gürcan Bilgiç ise sarı-lacivertlilerin zaferi için övgü dolu ifadeler kullandı.

"KIRDILAR, GEÇTİLER"

Hikâyesi çok farklı bir final izledik. Çok değil iki sezon önce Fenerbahçe'nin U19 oyuncularını, "Topu taca atacağız" deyip, atağa geçerek yenip, Urfa'da, orta saha yuvarlağında kutlama yapan Galatasaray'dı. Kadroda çok değişiklik yok, Okan Buruk da kulübedeydi. Hava ve stat şartları bir tarafa, daha idmanda ter attığı transferleri ile dikildiler hesabı görmeye. Okan hocanın lige ambargo koyan ön taraf baskısını, kırdılar; geçtiler.

"SADECE KUPA KAZANMADI PATRON OLDU"

Duran toplar dışında kendi ceza alanlarında topa değdirmediler. Buruk ve ekibi, hiç bu kadar çaresiz kalmamıştı. Kimin daha iyi hazırlandığı, istediği, farkını ve kalitesini koyduğunu gördük. Fenerbahçe sadece kupayı kazanmadı, bu galibiyet ile ligin patronu da oldu

Guendouzi'nin takımı başkalaştırmasını bekliyorduk. Ama ilk maçında, sert rakibe karşı bu performansın sahibi olması, sonraki maçları takımı adına nasıl kolaylaştıracağını da gösterdi.

Tedesco'nun rakibin bireysel yeteneklerini özel çalışması ile sildiğini de ekleyelim. Goller, 'anlarda' geldi ama gol olması gereken birçok atak girişiminde beceriksizlik, heyecan veya acelecilik vardı.


Halil Umut Meler'in, takdir haklarını, baskı kurulduğu anda kurtarıcı rolüne büründüğünü, temas aldığı anda kendini yere atanların emrine girdiğini söyleyelim. Mustafa Denizli'nin geçmişte verdiği slogan bir demeç vardır; "Rakibi de hakemi de yendik"… Sadece sarı kartlarına bakın, ne dediğimi anlarsınız.