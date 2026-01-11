Trend
Galeri
Trend Spor
Fenerbahçe'nin Süper Kupa zaferi sonrası övgü dolu sözler! "Sadece kupa kazanmadı patron oldu"
Fenerbahçe'nin Süper Kupa zaferi sonrası övgü dolu sözler! "Sadece kupa kazanmadı patron oldu"
ATV ekranlarında yayınlanan Turkcell Süper Kupa sahibini buldu. Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. SABAH Spor'un usta kalemi Gürcan Bilgiç, Sarı-lacivertlilerin görkemli galibiyeti için övgü dolu sözler sarf etti. İşte o ifadeler...
Giriş Tarihi: 11.01.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:08