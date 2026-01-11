Fenerbahçe'nin Süper Kupa zaferi sonrası övgü dolu sözler! "Sadece kupa kazanmadı patron oldu"

"SADECE KUPA KAZANMADI PATRON OLDU"

Duran toplar dışında kendi ceza alanlarında topa değdirmediler. Buruk ve ekibi, hiç bu kadar çaresiz kalmamıştı. Kimin daha iyi hazırlandığı, istediği, farkını ve kalitesini koyduğunu gördük. Fenerbahçe sadece kupayı kazanmadı, bu galibiyet ile ligin patronu da oldu