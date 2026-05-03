Fenerbahçe’nin transfer rotası Arjantin! Serbest kalma maddesi var

Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında rotasını Arjantin'e çevirdiği iddia edildi. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi yer aldığı belirtildi.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 03.05.2026 17:56
Başkanlık seçimi için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının devam ettiği öne sürüldü.

Sarı-lacivertli takımın bu doğrultuda rotasını Arjantin'e çevirdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin gündemine aldığı kanat oyuncusunu Arjantin basını duyurdu.

KEVIN ZENON İDDİASI

El Crack Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Boca Juniors forması giyen Kevin Zenon ile ilgilendiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin, 24 yaşındaki kanat oyuncusu için teklif yapmasının beklendiği kaydedildi.

Kevin Zenon'un sözleşmesinde 15 milyon dolarlık bir serbest kalma maddesi bulunduğu belirtildi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Boca Juniors yönetiminin buna rağmen 8-10 milyon dolar bandındaki teklifleri değerlendireceği aktarıldı.

Kevin Zenon, bu sezon Boca Juniors'ta 4 maça çıktı ve 216 dakika sahada kaldı.

24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, Arjantin ekibi ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2028'de sona erecek.

Kevin Zenon'un güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
