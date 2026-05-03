Fenerbahçe’nin transfer rotası Arjantin! Serbest kalma maddesi var

Başkanlık seçimi için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının devam ettiği öne sürüldü. Sarı-lacivertli takımın bu doğrultuda rotasını Arjantin'e çevirdiği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin gündemine aldığı kanat oyuncusunu Arjantin basını duyurdu. KEVIN ZENON İDDİASI El Crack Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Boca Juniors forması giyen Kevin Zenon ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, 24 yaşındaki kanat oyuncusu için teklif yapmasının beklendiği kaydedildi. Kevin Zenon'un sözleşmesinde 15 milyon dolarlık bir serbest kalma maddesi bulunduğu belirtildi. TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK Boca Juniors yönetiminin buna rağmen 8-10 milyon dolar bandındaki teklifleri değerlendireceği aktarıldı. Kevin Zenon, bu sezon Boca Juniors'ta 4 maça çıktı ve 216 dakika sahada kaldı. 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, Arjantin ekibi ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2028'de sona erecek. Kevin Zenon'un güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.