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Fenerbahçe’nin transferde elini güçlendiren karar! Kanarya yeni bir operasyon başlatıyor...

Hücum hattını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin, bir süredir peşinde olduğu yıldız futbolcuda eli güçlendi. İngiliz yıldızı almak için yeni bir operasyon başlatılıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.07.2026 06:41 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 07:05
Fenerbahçe’nin transferde elini güçlendiren karar! Kanarya yeni bir operasyon başlatıyor...

Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminin ilk sırasındaki Mason Greenwood için yönetim girişimlerini sıklaştırdı.

Fenerbahçe’nin transferde elini güçlendiren karar! Kanarya yeni bir operasyon başlatıyor...

İtalyan ekibi Roma'nın 5 milyon Euro yıllık ücret teklif ettiği oyuncuya Fenerbahçe, bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'ya ulaşan bir öneri sunmuştu.

Fenerbahçe’nin transferde elini güçlendiren karar! Kanarya yeni bir operasyon başlatıyor...

Kritik nokta ise İngiliz futbolcunun kulübü Marsilya'nın bonservis isteğinde hiç geri adım atmaması.

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Fenerbahçe’nin transferde elini güçlendiren karar! Kanarya yeni bir operasyon başlatıyor...

Asla pazarlığa yanaşmayan Fransız kulübü, 50 milyon Euro'nun altına inmiyor.

Fenerbahçe’nin transferde elini güçlendiren karar! Kanarya yeni bir operasyon başlatıyor...

Fenerbahçe'nin yeni yönetimi ise Roma'nın hızlanması ile birlikte yeniden girişimlerde bulunmak isterken Çizme ekibinin 30 milyon Euro bonservisin üzerine çıkmaması Fenerbahçe yönetiminin elini güçlendiriyor.

Fenerbahçe’nin transferde elini güçlendiren karar! Kanarya yeni bir operasyon başlatıyor...

Mason Greenwood, geride kalan sezonda Marsilya'da 45 müsabakada şans buldu. İngiliz oyuncu, bu süreçte 26 gol attı ve 11 asist üretti.

Fenerbahçe’nin transferde elini güçlendiren karar! Kanarya yeni bir operasyon başlatıyor...

24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’nin transferde elini güçlendiren karar! Kanarya yeni bir operasyon başlatıyor...

Mason Greenwood'un Marsilya ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#FENERBAHÇE #KANARYA