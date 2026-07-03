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Fenerbahçe’nin transferde elini güçlendiren karar! Kanarya yeni bir operasyon başlatıyor...

Hücum hattını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin, bir süredir peşinde olduğu yıldız futbolcuda eli güçlendi. İngiliz yıldızı almak için yeni bir operasyon başlatılıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.07.2026 06:41 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 07:05