Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe'nin vazgeçmeye niyeti yok! O alanda zirvede yer aldı...

Fenerbahçe'nin vazgeçmeye niyeti yok! O alanda zirvede yer aldı...

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, bitime 5 hafta kala şampiyonluk umutlarını sürdürüyor. Öte yandan sarı-lacivertliler, yeni sezonda da teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etme niyetinde. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, bir alanda da zirvenin sahibi oldu. İşte Kanarya'nın sezona damga vuran özelliği...

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 28.04.2025 07:20 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 07:20
Fenerbahçe’nin vazgeçmeye niyeti yok! O alanda zirvede yer aldı...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk şansını zoran sokan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibini sürdürüyor.

Fenerbahçe’nin vazgeçmeye niyeti yok! O alanda zirvede yer aldı...

33. haftada Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin de kazandığı haftada 5 puanlık farkını devam ettirdi.

Fenerbahçe’nin vazgeçmeye niyeti yok! O alanda zirvede yer aldı...

MOURINHO İLE DEVAM

Öte yandan Fenerbahçe, kalan haftalarda olağanüstü bir durum yaşanmadığı sürece Jose Mourinho ile yola devam etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’nin vazgeçmeye niyeti yok! O alanda zirvede yer aldı...

Geçtiğimiz günlerde yapılan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda da başkan ve yönetim tarafından da 'istikrar' vurgusu yapılmıştı.

Fenerbahçe’nin vazgeçmeye niyeti yok! O alanda zirvede yer aldı...

Öte yandan Kanarya bu sezon oynadığı karşılaşmalarda vazgeçmemesiyle de dikkat çekiyor.