Fenerbahçe'nin vazgeçmeye niyeti yok! O alanda zirvede yer aldı...
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, bitime 5 hafta kala şampiyonluk umutlarını sürdürüyor. Öte yandan sarı-lacivertliler, yeni sezonda da teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etme niyetinde. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, bir alanda da zirvenin sahibi oldu. İşte Kanarya'nın sezona damga vuran özelliği...
Giriş Tarihi: 28.04.2025 07:20
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 07:20