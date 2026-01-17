Fenerbahçe’nin Vedat Muriqi teklifi belli oldu! İşte önerilen rakam

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Alexander Sörloth, Christopher Nkunku ve Ademola Lookman transferlerinde istediğini bulamayan Fenerbahçe'de yeni isimlere odaklanıldığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi ile ilgilendiği ve harekete geçtiği aktarıldı. TEKLİF SUNULDU Fichajes'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferi için Mallorca'ya transfer teklifinde bulunduğu kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, yıldız santrfor için 12 milyon euroluk bonservis teklifinde bulunduğu ifade edildi. Mallorca'nın Vedat Muriqi için 16 milyon euronun altındaki transfer tekliflerini kabul etmeyeceği aktarıldı. 12 GOL ATTI Vedat Muriqi, bu sezon Mallorca'da 19 müsabakada forma şansı buldu. 31 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 12 gol sevinci yaşadı. Kosovalı santrforun, Mallorca ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek. Vedat Muriqi'nin güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro. FC Liria'da futbola başlayan Vedat Muriqi daha sonra KF Teuta, KS Besa, Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor, Fenerbahçe ve Lazio'da oynadı. Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı'nda 66 kez süre aldı. Yıldız futbolcu, bu mücadelelerde 32 gol atma başarısı gösterdi.