Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’nin Vedat Muriqi teklifi belli oldu! İşte önerilen rakam

Fenerbahçe’nin Vedat Muriqi teklifi belli oldu! İşte önerilen rakam

Fenerbahçe'de forvet adayları arasında yer alan Vedat Muriqi için harekete geçildiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin sunduğu teklif ortaya çıktı.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 17.01.2026 19:14 Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 19:16
Fenerbahçe’nin Vedat Muriqi teklifi belli oldu! İşte önerilen rakam

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe’nin Vedat Muriqi teklifi belli oldu! İşte önerilen rakam

Alexander Sörloth, Christopher Nkunku ve Ademola Lookman transferlerinde istediğini bulamayan Fenerbahçe'de yeni isimlere odaklanıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin Vedat Muriqi teklifi belli oldu! İşte önerilen rakam

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi ile ilgilendiği ve harekete geçtiği aktarıldı.

Fenerbahçe’nin Vedat Muriqi teklifi belli oldu! İşte önerilen rakam

TEKLİF SUNULDU

Fichajes'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferi için Mallorca'ya transfer teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’nin Vedat Muriqi teklifi belli oldu! İşte önerilen rakam

Sarı-lacivertlilerin, yıldız santrfor için 12 milyon euroluk bonservis teklifinde bulunduğu ifade edildi.

Fenerbahçe’nin Vedat Muriqi teklifi belli oldu! İşte önerilen rakam

Mallorca'nın Vedat Muriqi için 16 milyon euronun altındaki transfer tekliflerini kabul etmeyeceği aktarıldı.

Fenerbahçe’nin Vedat Muriqi teklifi belli oldu! İşte önerilen rakam

12 GOL ATTI

Vedat Muriqi, bu sezon Mallorca'da 19 müsabakada forma şansı buldu. 31 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 12 gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe’nin Vedat Muriqi teklifi belli oldu! İşte önerilen rakam

Kosovalı santrforun, Mallorca ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek. Vedat Muriqi'nin güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro.

Fenerbahçe’nin Vedat Muriqi teklifi belli oldu! İşte önerilen rakam

FC Liria'da futbola başlayan Vedat Muriqi daha sonra KF Teuta, KS Besa, Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor, Fenerbahçe ve Lazio'da oynadı.

Fenerbahçe’nin Vedat Muriqi teklifi belli oldu! İşte önerilen rakam

Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı'nda 66 kez süre aldı. Yıldız futbolcu, bu mücadelelerde 32 gol atma başarısı gösterdi.