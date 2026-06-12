Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Kritik tarih ortaya çıktı

Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; yönetim kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır. Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını önemle rica ediyoruz."