Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Kritik tarih ortaya çıktı

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen seçimde Aziz Yıldırım, 8 yıl aranın ardından yeniden başkanlık koltuğunu devraldı. Aziz Yıldırım'ın başkan seçildiği sarı-lacivertlilerde, transferlerin yanı sıra yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Fenerbahçe'nin teknik direktör kararını belirlemesi beklenen toplantının tarihi netlik kazandı. SÜRPRİZ AÇIKLAMA Fenerbahçe Kulübü dün başkan Aziz Yıldırım'ın imzasıyla yeni hoca için sürpriz bir açıklama yayınladı. Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 'Teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; yönetim kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır. Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını önemle rica ediyoruz.' İLK TOPLANTI PAZARTESİ Önceki gün mazbatalarını alan ve resmen göreve başlayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarını pazartesi günü yapacak. Kulüp binasında bir araya gelecek olan sarı-lacivertli idareciler yeni teknik direktör konusunu masaya yatıracak. YERLİDE İLK ADAY KOCAMAN Yerli olarak ilk adayın Aykut Kocaman olduğu bilinirken bazı yabancı isimlerin de gündeme geleceği belirtildi. Aziz Yıldırım'ın, teknik direktör konusunda kurmaylarıyla fikir alışverişinde bulunacağı öğrenildi. Yapılacak kapsamlı değerlendirmeye göre gelecek sezonun yol haritasının çizileceği aktarıldı.