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Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Kritik tarih ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi sonrası gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde, teknik direktörün belli olmasındaki kritik tarih netlik kazandı.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 12.06.2026 06:59
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Kritik tarih ortaya çıktı

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen seçimde Aziz Yıldırım, 8 yıl aranın ardından yeniden başkanlık koltuğunu devraldı.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Kritik tarih ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın başkan seçildiği sarı-lacivertlilerde, transferlerin yanı sıra yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Kritik tarih ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin teknik direktör kararını belirlemesi beklenen toplantının tarihi netlik kazandı.

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Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Kritik tarih ortaya çıktı

SÜRPRİZ AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü dün başkan Aziz Yıldırım'ın imzasıyla yeni hoca için sürpriz bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Kritik tarih ortaya çıktı

Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; yönetim kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır. Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını önemle rica ediyoruz."

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Kritik tarih ortaya çıktı

İLK TOPLANTI PAZARTESİ

Önceki gün mazbatalarını alan ve resmen göreve başlayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarını pazartesi günü yapacak.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Kritik tarih ortaya çıktı

Kulüp binasında bir araya gelecek olan sarı-lacivertli idareciler yeni teknik direktör konusunu masaya yatıracak.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Kritik tarih ortaya çıktı

YERLİDE İLK ADAY KOCAMAN

Yerli olarak ilk adayın Aykut Kocaman olduğu bilinirken bazı yabancı isimlerin de gündeme geleceği belirtildi.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Kritik tarih ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın, teknik direktör konusunda kurmaylarıyla fikir alışverişinde bulunacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Kritik tarih ortaya çıktı

Yapılacak kapsamlı değerlendirmeye göre gelecek sezonun yol haritasının çizileceği aktarıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#AZİZ YILDIRIM #FENERBAHÇE #AYKUT KOCAMAN