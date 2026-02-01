Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Sidiki Cherif için çarpıcı yorum! "Bu fiyata denemeye değer"

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Sidiki Cherif için çarpıcı yorum! "Bu fiyata denemeye değer"

Fenerbahçe, Angers forması giyen Fransız futbolcu Sidiki Cherif'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler önceki gece genç golcüyü İstanbul'a getirdi. Canal Sport+ bünyesinde çalışan deneyimli Fransız gazeteci Herve Mathoux, sarı-lacivertlilerin yeni transferini Sabah.Com.tr'ye özel değerlendirdi. İşte dikkat çeken o ifadeler...

DOĞUKAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 01.02.2026 14:13 Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 14:19
Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, Angers forması giyen forvet oyuncusu Sidiki Cherif'i gece saatlerinde İstanbul'a getirdi.

19 yaşındaki yıldızı zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin, kısa süre içinde Cherif ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Genç oyuncunun transferi ülkesinde de geniş yankı bulurken, Canal Sport+ bünyesinde çalışan deneyimli Fransız gazeteci Herve Mathoux, transferi Sabah.com.tr'ye özel değerlendirdi. İşte öne çıkan ifadeler...

"ANGERS'TE SÜRPRİZ BİR PERFORMANS GÖSTERDİ"

"Sidiki Cherif, sezonun ilk yarısında ligin mütevazı takımlarından Angers'te sürpriz bir performans gösterdi ve takımına iyi sonuçlar aldırdı."

"İngilizler başta olmak üzere Avrupa ekipleri onu transfer etmek istedi. Ancak bu tarz yatırımlarda her zaman spekülatif yönlerde vardır."

"DENEMEYE DEĞER BİR KUMAR"

"25 milyon avro büyük bir para, ama futbol dünyasında 'denemeye değer' denecek bir kumar olacak görülebilir."

"DİKİNE OYNAMAYI SEVİYOR"

"Oyuncu profiline baktığımızda; fizik gücü yüksek, kuvvetli ve sahada çok koşan bir forvet. Pas bekleyen bir oyuncu tipi değil; boşluk yaratmayı ve dikine oynamayı seviyor."

"Sorulması gereken soru şu: Kontra atak oynayabilen, mütevazı bir takımdan geliyor. Fenerbahçe'de ise daha çok oyunu domine eden, daha yerleşik ve pozisyonel bir oyun anlayışına sahip bir takıma katılacak."

"BUNU YAPACAK KAPASİTEYE SAHİP"

"Bu taktik yaklaşıma nasıl uyum sağlayacağını göreceğiz, ancak bunu yapabilecek kapasiteye sahip."

Angers altyapısından yetişen 1.85 boyundaki forvet, bu sezon 20 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

Sol kanat ve santrfor pozisyonlarında forma giyen Sidiki Cherif, Angers B takımı ile de 23 maçta 18 gol kaydetti.