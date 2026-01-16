Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip çıktı! ‘Her yolu denemeye hazır’

Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip çıktı! ‘Her yolu denemeye hazır’

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'nin yıldızına dev takımın talip olduğu öne sürüldü. Genç oyuncunun transferi konusunda her yolun denenmeye hazır olduğu vurgulandı.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 16.01.2026 18:50 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 18:51
Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip çıktı! ‘Her yolu denemeye hazır’

Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini tamamlamak için teyakkuza geçti.

Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip çıktı! ‘Her yolu denemeye hazır’

Sarı-lacivertlilerde takımda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılırken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip çıktı! ‘Her yolu denemeye hazır’

Fenerbahçe'nin genç yıldızı için Avrupa devinin talip olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip çıktı! ‘Her yolu denemeye hazır’

JHON DURAN İDDİASI

İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre; Napoli'nin Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip çıktı! ‘Her yolu denemeye hazır’

Napoli'nin forvet transferi için yürüttüğü çalışmalarda en önemli isimler arasında bonservisi Al Nassr'da bulunan ve Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Jhon Duran'ın yer aldığı aktarıldı.

Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip çıktı! ‘Her yolu denemeye hazır’

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın Jhon Duran'ı uzun süredir yakından takip ettiği vurgulandı.

Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip çıktı! ‘Her yolu denemeye hazır’

"HER YOLU DENEMEYE HAZIR"

Napoli'nin Jhon Duran'ı kadrosuna katmak için "her yolu denemeye hazır" olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip çıktı! ‘Her yolu denemeye hazır’

Jhon Duran, sezon başında kiralık olarak imza attığı Fenerbahçe'de 18 maça çıktı. Kolombiyalı santrfor, bu mücadelelerde 5 gol attı ve 3 asist üretti.

Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip çıktı! ‘Her yolu denemeye hazır’

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu maddesinin olmadığı Jhon Duran'ın Al Nassr ile olan sözleşmesi 2030'da bitecek.

Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip çıktı! ‘Her yolu denemeye hazır’

22 yaşındaki Kolombiyalı santrforun güncel piyasa değeri 32 milyon euro.

Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip çıktı! ‘Her yolu denemeye hazır’

108 MİLYON EUROLUK BONSERVİS

Envigado altyapısında yetişen Jhon Duran daha sonra Chicago Fire, Aston Villa ve Al Nassr'da oynadı. Kolombiyalı golcü için şu ana kadar toplam 108 milyon euroluk bonservis bedeli ödendi.

Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip çıktı! ‘Her yolu denemeye hazır’

22 yaşındaki Jhon Duran, Kolombiya Milli Takımı'nda 17 maçta şans buldu. Jhon Duran, milli formayla 3 kez rakip fileleri havalandırdı.