Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip çıktı! ‘Her yolu denemeye hazır’

Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini tamamlamak için teyakkuza geçti. Sarı-lacivertlilerde takımda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılırken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı için Avrupa devinin talip olduğu öne sürüldü. JHON DURAN İDDİASI İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre; Napoli'nin Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Napoli'nin forvet transferi için yürüttüğü çalışmalarda en önemli isimler arasında bonservisi Al Nassr'da bulunan ve Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Jhon Duran'ın yer aldığı aktarıldı. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın Jhon Duran'ı uzun süredir yakından takip ettiği vurgulandı. 'HER YOLU DENEMEYE HAZIR' Napoli'nin Jhon Duran'ı kadrosuna katmak için 'her yolu denemeye hazır' olduğu kaydedildi. Jhon Duran, sezon başında kiralık olarak imza attığı Fenerbahçe'de 18 maça çıktı. Kolombiyalı santrfor, bu mücadelelerde 5 gol attı ve 3 asist üretti. Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu maddesinin olmadığı Jhon Duran'ın Al Nassr ile olan sözleşmesi 2030'da bitecek. 22 yaşındaki Kolombiyalı santrforun güncel piyasa değeri 32 milyon euro. 108 MİLYON EUROLUK BONSERVİS Envigado altyapısında yetişen Jhon Duran daha sonra Chicago Fire, Aston Villa ve Al Nassr'da oynadı. Kolombiyalı golcü için şu ana kadar toplam 108 milyon euroluk bonservis bedeli ödendi. 22 yaşındaki Jhon Duran, Kolombiya Milli Takımı'nda 17 maçta şans buldu. Jhon Duran, milli formayla 3 kez rakip fileleri havalandırdı.