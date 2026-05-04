Fenerbahçe’ye 40 milyon euroluk forvet! Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 4 puan gerisinde olan Fenerbahçe'de üst üste yaşanan gelişmeler dikkat çekmişti. Sarı-lacivertlilerde ilk olarak teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrılmıştı. Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran da sezon sonunda seçim yapılacağını açıklamıştı. GOLCÜ ÇALIŞMALARI Kadrosunda Sidiki Cherif haricinde net forvet bulunmayan Fenerbahçe'nin golcü transferi çalışmalarına başladığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda yıldız futbolcuyu radarına aldığı aktarıldı. GUIRASSY İDDİASI A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile ilgilendiği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli golcüyü transfer etmek için harekete geçtiği belirtildi. 30 yaşındaki santrfor ile Fenerbahçe arasında görüşme yapıldığı vurgulandı. TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR Serhou Guirassy'nin Türkiye'ye transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi. Fenerbahçe'de yeni yönetime bu transfere dair rapor sunulacağı belirtildi. 30 yaşındaki santrfor, bu sezon Borussia Dortmund'da 44 maça çıktı. Serhou Guirassy bu süreçte 20 kez rakip fileleri havalandırdı ve 6 gol pası verdi. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Fransız asıllı Gineli santrforun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Serhou Guirassy'nin güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor. Stade Laval'de profesyonel olan Serhou Guirassy daha sonra Lille, Auxerre, Köln, Amiens, Rennes ve Stuttgart formaları giydi. Gine Milli Takımı'nda 26 maçta oynayan Serhou Guirassy, 10 gol sevinci yaşadı.