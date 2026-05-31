Fenerbahçe’ye bedava stoper! İki başkan adayı da istiyor...

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, dünya yıldızı bir ismi gündemine aldı. İki başkan adayının da hedefinde olan İngiliz yıldız için bonservis ücreti ödenmeyecek. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 31.05.2026 10:55
6-7 Haziran'a kadar transferleri tamamlamak isteyen Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, aynı stoperi istiyor.

Milan Skriniar'ın yanına kaliteli bir savunmacı koymak isteyen Kanarya, Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı John Stones'u gözüne kestirdi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; İngiliz ekibinden ayrılacak olan 32 yaşındaki oyuncu için iki başkan adayının da nabız yokladığı belirtildi.

Haberde hem Hakan Safi'nin hem de Aziz Yıldırım cephesinin tecrübeli stoperin menajerinden randevu talep ettiği vurgulandı.

Seçim öncesi iki başkan adayı oyuncu tarafı ile görüşerek taleplerini dinleyecek ve teklif yapacak.

DEV RAKİPLER VAR

32 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe dışında; Bayern Münih, Everton, Tottenham, Chelsea, Milan ve Juventus'un da istediği aktarıldı.

BU RAKAMI ÖDEMEK İSTEMİYORLAR

Avrupa devlerinin, oyuncunun 13 milyon euroluk maaşını ödemeye yanaşmadığı detayı da ön plana çıkan bir diğer detay oldu.

CITY KARİYERİ NASIL GEÇTİ?

Futbola Barnsley altyapısında başlayan Jhon Stones, 2013'te 3.5 milyon euroya Everton'a transfer oldu.

Tecrübeli stoper, 2016'da ise 55.6 milyon euroya Manchester City'ye imza attı. 10 sezon boyunca City formasını giyen Stones, 19 kupa kazandı.

ASTON VILLA MAÇIYLA VEDA

Premier Lig'in son haftasındaki Aston Villa maçıyla birlikte John Stones, Manchester City'ye veda etti.

