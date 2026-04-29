Fenerbahçe’ye Christopher Nkunku müjdesi! Milan kararını verdi

Domenico Tedesco ile yollarını ayıran Fenerbahçe, sezon sonuna kadar Zeki Murat Göle'nin takımı çalıştıracağını açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin, devre arasında transfer etmek istediği Christopher Nkunku ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Milan'ın Christopher Nkunku transferi için kararını verdiği belirtildi. AYRILIĞA ONAY ÇIKTI Milan'ın Christopher Nkunku'nun takımdan ayrılmasına onay verdiği aktarıldı. Corriere Dello Sport'un haberine göre; Christopher Nkunku'nun Milan'daki performansının hayal kırıklığı yarattığı vurgulandı. 28 yaşındaki santrfor için Milan'ın bonservis beklentisinin 30 milyon euro olduğu belirtildi. F.BAHÇE İDDİASI Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü belirlemesi sonrası Christopher Nkunku için yeni bir hamle yapabileceği kaydedildi. Christopher Nkunku için Premier Lig ve Suudi Arabistan'dan ekiplerin de hamle yapabileceği vurgulandı. 9 GOLE ETKİ ETTİ Christopher Nkunku, bu sezon Milan'da 31 maça çıktı ve 6 gol ile 3 asist üretti. 28 yaşındaki oyuncunun, Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Christopher Nkunku'nun güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor. DEV KULÜPLERDE OYNADI PSG altyapısında yetişen Christopher Nkunku daha sonra RB Leipzig, Chelsea ve Milan formaları giydi. Milan, Christopher Nkunku transferi için sezon başında Chelsea'ye 37 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Fransa Milli Takımı'nda 18 kez şans bulan Christopher Nkunku, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.