Fenerbahçe’ye Dominik Livakovic piyangosu! Teklif edilen bonservisler belli oldu

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve gözden düşen Dominik Livakovic, sezon başında Girona'ya kiralanmıştı. Girona'da forma şansı bulamayan Hırvat eldiven, daha sonra devre arasında kiralık olarak Dinamo Zagreb'in yolunu tutmuştu. Fenerbahçe'ye geri dönmesi beklenmeyen Dominik Livakovic için yeni bir talibin çıktığı öne sürüldü. CLUB BRUGGE KANCASI Transfer Feed'in haberine göre; Club Brugge'ün Dominik Livakovic'i transfer etmek istediği belirtildi. Hırvat kaleci, Genoa ve Torino'nun da gündeminde yer alıyor. Club Brugge'ün Dominik Livakovic için harekete geçmesinin beklendiği kaydedildi. YAPILAN TEKLİFLER Dominik Livakovic için devre arasında Genoa'nın 5, Dinamo Zagreb'in ise 4 milyon euroluk teklif yaptığı vurgulandı. Hırvat file bekçisinin Club Brugge, Genoa, Torino ve Dinamo Zagreb'in transfer listesinde yer aldığı aktarıldı. 10 MAÇTA OYNADI Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'de bu sezon 10 maçta süre aldı ve 4'ünde kalesinde gol görmedi. 31 yaşındaki kalecinin, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.