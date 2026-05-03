Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’ye Ederson piyangosu! Dev talip çıktı

Fenerbahçe’ye Ederson piyangosu! Dev talip çıktı

Fenerbahçe'deki geleceği merak edilen ve taraftarın sık sık tepkisine maruz kalan Ederson ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı eldivene dev talip olduğu aktarıldı.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 03.05.2026 18:46
Fenerbahçe’ye Ederson piyangosu! Dev talip çıktı

Galatasaray ile oynanan derbide gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fenerbahçe'de eleştirilen isimler arasında ilk sırada yer alan Ederson için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’ye Ederson piyangosu! Dev talip çıktı

Gerçekleştirilecek başkanlık seçimi sonrası Fenerbahçe'deki geleceği netleşecek olan Ederson'a dev bir talip olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’ye Ederson piyangosu! Dev talip çıktı

Fenerbahçe'nin Ederson için talep ettiği bonservisin netlik kazandığı vurgulandı.

Fenerbahçe’ye Ederson piyangosu! Dev talip çıktı

3 MAÇ CEZA ALDI

Ederson, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası PFDK tarafından 3 maç men cezasına çarptırılmıştı.

Fenerbahçe’ye Ederson piyangosu! Dev talip çıktı

Al Hilal ile anılan Ederson'a Suudi Arabistan'dan bir devin daha talip olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’ye Ederson piyangosu! Dev talip çıktı

RTI Esporte'nin haberine göre; Al Nassr'ın Ederson ile ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe’ye Ederson piyangosu! Dev talip çıktı

F.BAHÇE KARARINI VERDİ

Fenerbahçe'nin Ederson'un sözleşmesindeki 22 milyon euroluk serbest kalma maddesinin ödenmesi halinde yıldız file bekçisi ile yollarını ayıracağı vurgulandı.

Fenerbahçe’ye Ederson piyangosu! Dev talip çıktı

Brezilya'dan bir kulübün daha Ederson'u takip ettiği belirtildi.

Fenerbahçe’ye Ederson piyangosu! Dev talip çıktı

Suudi Arabistan ekiplerinin, Ederson'un 22 milyon euroluk serbest kalma maddesini peşin ödemeyi sorun olarak görmediği kaydedildi.

Fenerbahçe’ye Ederson piyangosu! Dev talip çıktı

13 MAÇTA GOL YEMEDİ

Brezilyalı Ederson, bu sezon Fenerbahçe'de 36 maça çıktı ve 13'ünde kalesini gole kapadı.

Fenerbahçe’ye Ederson piyangosu! Dev talip çıktı

32 yaşındaki file bekçisinin, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe’ye Ederson piyangosu! Dev talip çıktı

Ederson'un güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #EDERSON #TRANSFER #AL NASSR