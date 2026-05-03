Fenerbahçe’ye Ederson piyangosu! Dev talip çıktı

Galatasaray ile oynanan derbide gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fenerbahçe'de eleştirilen isimler arasında ilk sırada yer alan Ederson için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gerçekleştirilecek başkanlık seçimi sonrası Fenerbahçe'deki geleceği netleşecek olan Ederson'a dev bir talip olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin Ederson için talep ettiği bonservisin netlik kazandığı vurgulandı. 3 MAÇ CEZA ALDI Ederson, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası PFDK tarafından 3 maç men cezasına çarptırılmıştı. Al Hilal ile anılan Ederson'a Suudi Arabistan'dan bir devin daha talip olduğu öğrenildi. RTI Esporte'nin haberine göre; Al Nassr'ın Ederson ile ilgilendiği belirtildi. F.BAHÇE KARARINI VERDİ Fenerbahçe'nin Ederson'un sözleşmesindeki 22 milyon euroluk serbest kalma maddesinin ödenmesi halinde yıldız file bekçisi ile yollarını ayıracağı vurgulandı. Brezilya'dan bir kulübün daha Ederson'u takip ettiği belirtildi. Suudi Arabistan ekiplerinin, Ederson'un 22 milyon euroluk serbest kalma maddesini peşin ödemeyi sorun olarak görmediği kaydedildi. 13 MAÇTA GOL YEMEDİ Brezilyalı Ederson, bu sezon Fenerbahçe'de 36 maça çıktı ve 13'ünde kalesini gole kapadı. 32 yaşındaki file bekçisinin, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Ederson'un güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.