Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’ye Sebastian Szymanski piyangosu! Anlaşma çok yakın

Fenerbahçe’ye Sebastian Szymanski piyangosu! Anlaşma çok yakın

Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski'nin geleceği konusunda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Polonyalı futbolcunun transferi için anlaşmanın yakın olduğu aktarıldı.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 11.01.2026 18:35
Fenerbahçe’ye Sebastian Szymanski piyangosu! Anlaşma çok yakın

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Sebastian Szymanski için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe’ye Sebastian Szymanski piyangosu! Anlaşma çok yakın

Polonyalı futbolcunun transferi konusunda Fransa temsilcisi ile anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe’ye Sebastian Szymanski piyangosu! Anlaşma çok yakın

Matteo Moretto'nun haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in Sebastian Szymanski'yi transfer etmek istediği öğrenildi.

Fenerbahçe’ye Sebastian Szymanski piyangosu! Anlaşma çok yakın

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe ile Rennes arasındaki pazarlıklarda 11 milyon euroluk bonservis ve bonuslar üzerinden görüşüldüğü kaydedildi.

Fenerbahçe’ye Sebastian Szymanski piyangosu! Anlaşma çok yakın

Taraflar arasındaki pazarlıklarda anlaşmanın çok yakın olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe’ye Sebastian Szymanski piyangosu! Anlaşma çok yakın

Sebastian Szymanski, bu sezon Fenerbahçe'de 25 karşılaşmada forma şansı buldu. Tecrübeli orta saha, bu mücadelelerde 2 gol attı ve 2 asist üretti.

Fenerbahçe’ye Sebastian Szymanski piyangosu! Anlaşma çok yakın

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK

Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Polonyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Fenerbahçe’ye Sebastian Szymanski piyangosu! Anlaşma çok yakın

Legia Varşova altyapısında yetişen Sebastian Szymanski daha sonra Dinamo Moskova ve Feyenoord'da forma giydi.

Fenerbahçe’ye Sebastian Szymanski piyangosu! Anlaşma çok yakın

9.75 MİLYON EUROYA GELDİ

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu başında Sebastian Szymanski için 9 milyon 750 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.

Fenerbahçe’ye Sebastian Szymanski piyangosu! Anlaşma çok yakın

Sebastian Szymanski, Polonya Milli Takımı'nda 50 karşılaşmada forma giydi. 26 yaşındaki orta saha, bu mücadelelerde 6 kez rakip fileleri havalandırdı.