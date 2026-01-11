Fenerbahçe’ye Sebastian Szymanski piyangosu! Anlaşma çok yakın

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Sebastian Szymanski için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Polonyalı futbolcunun transferi konusunda Fransa temsilcisi ile anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu vurgulandı. Matteo Moretto'nun haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in Sebastian Szymanski'yi transfer etmek istediği öğrenildi. BONSERVİSİ BELLİ OLDU Fenerbahçe ile Rennes arasındaki pazarlıklarda 11 milyon euroluk bonservis ve bonuslar üzerinden görüşüldüğü kaydedildi. Taraflar arasındaki pazarlıklarda anlaşmanın çok yakın olduğu vurgulandı. Sebastian Szymanski, bu sezon Fenerbahçe'de 25 karşılaşmada forma şansı buldu. Tecrübeli orta saha, bu mücadelelerde 2 gol attı ve 2 asist üretti. SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Polonyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Legia Varşova altyapısında yetişen Sebastian Szymanski daha sonra Dinamo Moskova ve Feyenoord'da forma giydi. 9.75 MİLYON EUROYA GELDİ Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu başında Sebastian Szymanski için 9 milyon 750 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. Sebastian Szymanski, Polonya Milli Takımı'nda 50 karşılaşmada forma giydi. 26 yaşındaki orta saha, bu mücadelelerde 6 kez rakip fileleri havalandırdı.