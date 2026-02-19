Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’ye Sofyan Amrabat piyangosu! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe’ye Sofyan Amrabat piyangosu! Anlaşma sağlandı

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Sofyan Amrabat için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Faslı oyuncunun, gelecek sezon için anlaşma sağladığı kulüp ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.02.2026 17:18 Güncelleme Tarihi: 19.02.2026 17:19
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de gözden çıkarılan ve kiralık olarak Real Betis'te oynayan Sofyan Amrabat için çarpıcı bir gelişme yaşandığı öne sürüldü.

Faslı orta sahanın, gelecek sezon için başka bir İspanyol ekibiyle anlaştığı belirtildi.

VILLARREAL İDDİASI

Fichajes'in haberine göre; Villarreal'in Sofyan Amrabat ile anlaşma sağladığı aktarıldı.

29 yaşındaki orta saha, bu sezon Real Betis'te 11 maça çıktı ve 721 dakika sahada kaldı.

Sofyan Amrabat yaşadığı sakatlık nedeniyle ocak ayından beri forma giyemiyor.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Sofyan Amrabat'ın bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

29 yaşındaki Faslı oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

12 MİLYON EURO ÖDENDİ

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın bonservisi için sezon başında Fiorentina'ya 12 milyon euro ödedi.

Utrecht altyapısında yetişen Sofyan Amrabat daha sonra Feyenoord, Club Brugge, Hellas Verona, Manchester United ve Fiorentina'da oynadı.

29 yaşındaki orta saha, Fas Milli Takımı'nda 73 mücadelede forma şansı buldu.