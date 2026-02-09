Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Sofyan Amrabat’a yeni talip var

Fenerbahçe'de sezon başında zorunlu satın alma opsiyonu kullanılan ve ardından Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat'ın geleceği henüz netlik kazanmadı. İspanyol ekibinin, opsiyon maddesi konusunda net kararını veremediği Sofyan Amrabat'a yeni bir talip çıktığı belirtildi. Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Sofyan Amrabat için sarı-lacivertlilerin talep ettiği bonservis bedelinin belli olduğu öne sürüldü. VILLARREAL PEŞİNDE Ficherio'nun haberine göre; La Liga ekiplerinden Villarreal'in Sofyan Amrabat'ı gelecek sezon kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Fenerbahçe'nin Faslı orta saha için 9-10 milyon euro bandında bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Villarreal'in ara transfer döneminin son günlerinde Sofyan Amrabat'ı kiralamak istediği ancak Faslı orta sahanın Real Betis'te kalmayı tercih ettiği vurgulandı. REAL BETIS TUTMAK İSTİYOR Real Betis'in Sofyan Amrabat'ı takımda tutmak istediği belirtildi. Fenerbahçe ile Real Betis arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonu maddesinin yer aldığı öğrenilmişti. 11 MAÇTA OYNADI Sofyan Amrabat, bu sezon Real Betis'te 11 karşılaşmada forma şansı buldu. 29 yaşındaki orta saha, bu süreçte skor katkısı üretemedi. Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Faslı futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro. 12 MİLYON EURO ÖDENDİ Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın satın alma opsiyonu olarak Fiorentina'ya sezon başında 12 milyon euro ödemişti. Utrecht altyapısında yetişen Sofyan Amrabat daha sonra Feyenoord, Club Brugge, Hellas Verona, Fiorentina ve Manchester United'da oynadı. 29 yaşındaki orta saha, Fas Milli Takımı'nda 73 mücadelede forma şansı buldu.