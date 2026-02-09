Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Sofyan Amrabat’a yeni talip var

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve Real Betis'te kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Faslı orta sahaya sürpriz bir takımın talip olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 09.02.2026 19:19 Güncelleme Tarihi: 09.02.2026 19:24