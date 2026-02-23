Fenerbahçe’ye üst üste kötü haberler! Kasımpaşa maçında şok...

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta sarı-lacivertli takıma kötü haber geldi. İşte detaylar... KOREOGRAFİ YAPILDI Galatasaray'ın mağlubiyet yaşadığı haftada takımlarının galibiyet alması durumunda puanları eşitlemesi açısından önem verdiği Kasımpaşa mücadelesi öncesi Spor Toto Tribünü'nde koreografi açıldı. Sarı-lacivertli zemin üzerine beyaz kartonlarla 'İnan' ifadesi belirirken, her iki tarafta Fenerbahçe yazılı pankart yer aldı. FENERBAHÇELİ BAZI FUTBOLCULAR 'ENGELSİZ' TRİBÜNÜNE GİTTİ Fenerbahçeli oyuncular Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Yiğit Efe Demir, müsabaka öncesinde engelsiz tribününü ziyaret etti. Türk Telekom tarafından görme engelli taraftarlar için saha kenarında kurulan standda bulunan 3 isme çiçek verildi. Futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirdi. İKİ SAKATLIK ŞOKU Kanarya'da Çağlar Söyüncü, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. 23. dakikada kendini yere bırakan milli futbolcu, kenara önce değişiklik işareti yaptı. Bir süre kendini deneyen Çağlar, kenara gelmek zorunda kaldı. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü yerine 27. dakikada Yiğit Efe oyuna dahil oldu. OOSTERWOLDE DE ÇIKTI Sarı-lacivertli takımda, Çağlar'ın ardından Jayden Oosterwolde de sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Fenerbahçe'de Perşembe günü oynanan Nottingham maçında da Milan Skriniar sakatlanmıştı. Böylece Kanarya, 3 as stoperinden yoksun kaldı.