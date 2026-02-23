Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’ye üst üste kötü haberler! Kasımpaşa maçında şok...

Fenerbahçe’ye üst üste kötü haberler! Kasımpaşa maçında şok...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takımda, Milan Skriniar'ın ardından iki isim daha sakatlık yaşadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.02.2026 20:55
Fenerbahçe’ye üst üste kötü haberler! Kasımpaşa maçında şok...

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta sarı-lacivertli takıma kötü haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe’ye üst üste kötü haberler! Kasımpaşa maçında şok...

KOREOGRAFİ YAPILDI

Galatasaray'ın mağlubiyet yaşadığı haftada takımlarının galibiyet alması durumunda puanları eşitlemesi açısından önem verdiği Kasımpaşa mücadelesi öncesi Spor Toto Tribünü'nde koreografi açıldı.

Fenerbahçe’ye üst üste kötü haberler! Kasımpaşa maçında şok...

Sarı-lacivertli zemin üzerine beyaz kartonlarla 'İnan' ifadesi belirirken, her iki tarafta Fenerbahçe yazılı pankart yer aldı.

Fenerbahçe’ye üst üste kötü haberler! Kasımpaşa maçında şok...

FENERBAHÇELİ BAZI FUTBOLCULAR "ENGELSİZ" TRİBÜNÜNE GİTTİ

Fenerbahçeli oyuncular Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Yiğit Efe Demir, müsabaka öncesinde engelsiz tribününü ziyaret etti.

Fenerbahçe’ye üst üste kötü haberler! Kasımpaşa maçında şok...

Türk Telekom tarafından görme engelli taraftarlar için saha kenarında kurulan standda bulunan 3 isme çiçek verildi. Futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe’ye üst üste kötü haberler! Kasımpaşa maçında şok...

İKİ SAKATLIK ŞOKU

Kanarya'da Çağlar Söyüncü, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe’ye üst üste kötü haberler! Kasımpaşa maçında şok...

23. dakikada kendini yere bırakan milli futbolcu, kenara önce değişiklik işareti yaptı. Bir süre kendini deneyen Çağlar, kenara gelmek zorunda kaldı. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü yerine 27. dakikada Yiğit Efe oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe’ye üst üste kötü haberler! Kasımpaşa maçında şok...

OOSTERWOLDE DE ÇIKTI

Sarı-lacivertli takımda, Çağlar'ın ardından Jayden Oosterwolde de sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe’ye üst üste kötü haberler! Kasımpaşa maçında şok...

Fenerbahçe'de Perşembe günü oynanan Nottingham maçında da Milan Skriniar sakatlanmıştı. Böylece Kanarya, 3 as stoperinden yoksun kaldı.