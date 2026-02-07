Fenerbahçe’ye yeni Alex! 18 yaşındaki on numaraya yakın takip

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de ara transfer döneminin bitmesine rağmen gelecek sezon için çalışmalara hız verildiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin transfer çalışmalarında sürpriz bir ismi gündemine aldığı kaydedildi. Brezilya'dan UOL'ün haberine göre; Fenerbahçe'nin Sao Paulo forması giyen Pedro Ferreira ile ilgilendiği aktarıldı. AVRUPA'DAN BÜYÜK İLGİ Sao Paulo altyapısında yetişen Pedro Ferreira'nın Avrupa'dan büyük ilgi gördüğü vurgulandı. Pedro Ferreira ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin genç oyuncuyu yakından takip ettiği ve yaz aylarında transfer için resmi bir teklif yapabileceği aktarıldı. AJAX DA PEŞİNDE Hollanda temsilcisi Ajax'ın da Pedro Ferreira'yı geçtiğimiz sezondan bu yana takip eden takımlar arasında yer aldığı belirtildi. Pedro Ferreira, bu sezon Sao Paulo U20 Takımı'nda 7 maçta oynadı. 18 yaşındaki on numara bu süreçte 1 gol ile 3 asist üretti. 18 yaşındaki on numaranın mevcut sözleşmesi 2029'da sona erecek.