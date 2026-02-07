Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’ye yeni Alex! 18 yaşındaki on numaraya yakın takip

Fenerbahçe’ye yeni Alex! 18 yaşındaki on numaraya yakın takip

Fenerbahçe'de kurmayların gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladığı ve Brezilyalı genç yeteneği radarına aldığı iddia edildi.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 07.02.2026 18:06 Güncelleme Tarihi: 07.02.2026 18:07
Fenerbahçe’ye yeni Alex! 18 yaşındaki on numaraya yakın takip

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de ara transfer döneminin bitmesine rağmen gelecek sezon için çalışmalara hız verildiği öğrenildi.

Fenerbahçe’ye yeni Alex! 18 yaşındaki on numaraya yakın takip

Sarı-lacivertlilerin transfer çalışmalarında sürpriz bir ismi gündemine aldığı kaydedildi.

Fenerbahçe’ye yeni Alex! 18 yaşındaki on numaraya yakın takip

Brezilya'dan UOL'ün haberine göre; Fenerbahçe'nin Sao Paulo forması giyen Pedro Ferreira ile ilgilendiği aktarıldı.

Fenerbahçe’ye yeni Alex! 18 yaşındaki on numaraya yakın takip

AVRUPA'DAN BÜYÜK İLGİ

Sao Paulo altyapısında yetişen Pedro Ferreira'nın Avrupa'dan büyük ilgi gördüğü vurgulandı.

Fenerbahçe’ye yeni Alex! 18 yaşındaki on numaraya yakın takip

Pedro Ferreira ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’ye yeni Alex! 18 yaşındaki on numaraya yakın takip

Sarı-lacivertlilerin genç oyuncuyu yakından takip ettiği ve yaz aylarında transfer için resmi bir teklif yapabileceği aktarıldı.

Fenerbahçe’ye yeni Alex! 18 yaşındaki on numaraya yakın takip

AJAX DA PEŞİNDE

Hollanda temsilcisi Ajax'ın da Pedro Ferreira'yı geçtiğimiz sezondan bu yana takip eden takımlar arasında yer aldığı belirtildi.

Fenerbahçe’ye yeni Alex! 18 yaşındaki on numaraya yakın takip

Pedro Ferreira, bu sezon Sao Paulo U20 Takımı'nda 7 maçta oynadı. 18 yaşındaki on numara bu süreçte 1 gol ile 3 asist üretti.

Fenerbahçe’ye yeni Alex! 18 yaşındaki on numaraya yakın takip

18 yaşındaki on numaranın mevcut sözleşmesi 2029'da sona erecek.