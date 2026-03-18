Fenerbahçe’yi galibiyeti sonrası Domenico Tedesco’yu eleştirdi! ‘Katkısı sıfır’

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 4-1'lik skorla galip geldi. Sarı-lacivertli takımın farklı galibiyetini SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Mustafa Çulcu mercek altına aldı. Domenico Tedesco ile ilgili eleştiriler dikkat çekti. GÜRCAN BİLGİÇ: KALİTE KAZANDI Kadıköy, 'yalnızlığı' yaşadı maç başlarken. Dört maçlık süreç, Karagümrük mağlubiyeti, oyuncuların vücut dili, Galatasaray'ın puan farkını açması… Birçok bahane var o yalnızlığın içinde. Bayram öncesinde tribünler yarı yarıya dolmuş, sahada yine 'kaçamaklar' var. Birden bire 'ültimatom' düştü aklımıza. Tedesco'ya verilmişti ama soyunma odasına giderken yolunu kaybetmiş gibiydi. Antep golü ararken, bir kontratak ile, kendilerinin bile ummadığı bir anda golü buldular. Takım aradığı rahatlığa ulaştı. Asensio'nun neden ellerini havaya kaldırdığını anlayamadan denge geldi ama bu kez o meşhur 'vücut dili'ni konuşuyorlardı. Guendouzi-Asensio ikilisi maçın sorumluluğunu alıp, iyi pasları, doğru oyuncu ile buluşturdular. Kendi sahasında, temastan uzak oynamayı tercih eden Gaziantep takımının, sırtına doğru yaptı koşuları Nene. Üç de gol attı, emeğinin hakkını da aldı. Kante'ye gelirsek; tüm takım öndeyken Ederson'u tercih edince ilk 'mırıldanma' dalgası ile karşılaştı. Tribün mesajını verdi tecrübeli oyuncuya. Attığı golün bir 'trafikten' çıkması, ona gecenin hediyesi. Bu maça gelenlerin, tribünlerin 'steril' kitlesi olduğunun da altını çizmek gerekir. Taraftar profili, maçı nasıl kazanacağının farkında ve tepkisini de böyle yönlendirenlerden olduğunu belirtelim. Yarı yarıya dolu tribünlerin 'tam destek' yapması da ciddi bir mesaj. Fenerbahçe yarasını sardı, maç fazlasıyla da olsa puan farkını yine dörde indirdi. Milli maç arası sonrasında, sakatlarını da döndürerek, belki de yeni hocasıyla son düzlüğü kovalayacaklar. MUSTAFA ÇULCU: NET PENALTIYDI! Tribünlerdeki boşluklardan, seyircinin bu sezondan umutlarını yitirmiş ve tepkili olduğu anlaşılıyor. Fenerbahçe'de, Skriniar sakatlandıktan sonra kim hangi pozisyonda, takım nasıl bir sistemle sahada çözmekte zorlanıyor insan. Asensio gibi bir usta dahi gerçek oyununu oynamakta zorlandı, yine de çıkana kadar çok iyiydi. Gaziantep oyunu hiç bozmadan, kalabalık savunma ile alan daralttı ve kaptıkları toplarla çabuk çıkarak Maxim-Bayo ile gol aradılar. Yine böyle bir önde arayışta arkada geniş boşluk bırakınca Cherif'in taşıdığı top ve takipçi Nene ile Fenerbahçe golü buldu. İkinci yarı vites yükseltti. Önde baskıyı arttırdı. Atletik ve çabuk oyuncuları Nene -ki hat trick yaptı- ve Musaba ile kontrataklar geliştirdi, goller buldu. Kadir Sağlam, FIFA hakemi ama sahip olduğu imkânı, fırsatı doğru kullanamayan ve gelişim gösteremeyen bir hakemimiz. Daha 8'de Cherif-Abena karşılıklı oyun gereği temasına Gaziantep lehine çaldığı faul bizi güldürdü. Bırakın Süper Lig'i, süper amatör kümede bile buna faul çalınmaz. Böyle uçana kaçana faul çalınca da ilk yarı 17 faul oldu. Oyunun yeniden başlaması konusunda eksiklikleri olduğu görüldü. Daha proaktif ve otoriter olmalı. 50'de doğru ve yerinde bir VAR müdahalesi geldi. Asensio, öndeki rakibini önce itiyor, devamında da elleri yukarıda yüksek topa elle müdahale ediyor; net penaltı. 77'de Bayo'nun ayağına basan Yiğit Efe net sarı olmalıydı vermedi. Kalibresi oranında 1.5 yıl gibi uzun bir süreden sonra geldiği Kadıköy'den sıkıntı yaşamadan çıktı. AHMET ÇAKAR: TEDESCO'NUN KATKISI SIFIR! Fenerbahçe dün geceki farklı galibiyetle biraz olsun nefes aldı. Kazanmak zorundalardı ama ilk yarıda çok kötü bir oyun vardı. Devrenin sonuna doğru, Antep defansının hatasıyla gelen gol, Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Aslında ikinci yarı sarı-lacivertliler için kötü başladı. Gaziantep penaltı kazandı, skoru 1-1'e getirdi, yine tüm camia 'eyvah' derken bu dakikadan sonra takım iyi oynamaya başladı. Önce Guendouzi'nin mükemmel pasıyla Nene Fenerbahçe'yi öne geçirdi, ardından da bu kez Asensio'nun mükemmel pasını değerlendiren Nene hat-trick'ini yaptı ve işi bitirdi. Şimdi Tedesco'ya sormak lazım; Nene gibi oyuncun var, Asensio gibi bir oyuncun var, Karagümrük maçına niye bunlarla başlamıyorsun! İlk yarıda Levent'i sağ bek oynattı, olmadı, zaten olmayacağı da belliydi, ikinci yarı Mert'i aldı. Sonuç olarak Fenerbahçe'ye, Tedesco'nun katkısı sıfır… Oyuncu tercihleri tamamen yanlış. Saldım çayıra mevlam kayıra şeklinde oynuyorlar. İkinci yarıda kaliteli oyuncular ve Nene sayesinde farklı bir galibiyet aldılar. Antep ahı gitmiş, vahı kalmış bir takım görüntüsünde… Hakem Kadir Sağlam için iyi de söyleyemiyorum kötü de diyemiyorum. İlk yarıda sarı kartı atladı. Bazı faullerde oyunun hızlı başlamasını engelledi. Ama VAR kararıyla gelen Asensio'nun elle oynama kararı doğru.