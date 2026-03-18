Fenerbahçe’yi galibiyeti sonrası Domenico Tedesco’yu eleştirdi! ‘Katkısı sıfır’

MUSTAFA ÇULCU: NET PENALTIYDI!

Tribünlerdeki boşluklardan, seyircinin bu sezondan umutlarını yitirmiş ve tepkili olduğu anlaşılıyor. Fenerbahçe'de, Skriniar sakatlandıktan sonra kim hangi pozisyonda, takım nasıl bir sistemle sahada çözmekte zorlanıyor insan. Asensio gibi bir usta dahi gerçek oyununu oynamakta zorlandı, yine de çıkana kadar çok iyiydi. Gaziantep oyunu hiç bozmadan, kalabalık savunma ile alan daralttı ve kaptıkları toplarla çabuk çıkarak Maxim-Bayo ile gol aradılar. Yine böyle bir önde arayışta arkada geniş boşluk bırakınca Cherif'in taşıdığı top ve takipçi Nene ile Fenerbahçe golü buldu. İkinci yarı vites yükseltti. Önde baskıyı arttırdı. Atletik ve çabuk oyuncuları Nene -ki hat trick yaptı- ve Musaba ile kontrataklar geliştirdi, goller buldu.