Ferdi Kadıoğlu İngiltere’de gündem oldu! Premier Lig’in paylaşımı damga vurdu...

Brighton, Premier Lig'in 27. haftasında Brentford ile karşılaştı. Konuk ekip Brighton, maçı Diego Gomez ve Danny Welbeck'in golleriyle 2-0 kazandı. Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmaya 11'de başladı. Milli yıldız, karşılaşmanın ilk yarısında gole yaklaştı. Ferdi'nin ceza sahası dışından çektiği şut direğe takıldı. Pozisyonu iyi takip eden Diego Gomez dönen topu ağlara gönderdi. Premier Lig'in resmi hesabından yapılan paylaşımda pozisyonla ilgili şu ifadeler kullanıldı: 'Ferdi Kadıoğlu asist yapamamış olabilir, ancak Diego Gomez'in golüne yol açan o inanılmaz çabası ödülü hak ediyor!' MILNER REKOR KIRDI Ligde 6 maç sonra galip gelen Brighton'da James Milner, Premier Lig tarihine adını yazdırdı. 40 yaşındaki futbolcu, lig tarihindeki 654. Maçına çıkarak rekor kırdı. Milner'dan önce rekor, 653 maçla Gareth Barry'e aitti. Brighton'da bu sezon 31 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, henüz gol veya asist üretemedi.