Fernando Muslera’dan Galatasaray ve geri dönüş açıklaması!

Estudiantes forması giyen Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'ndan uzun süre sonra davet alması ve Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu. 39 yaşındaki Fernando Muslera, Uruguay'ın İngiltere ve Cezayir ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edilmişti. 4 yıl sonra Uruguay Milli Takımı'ndan davet alan Fernando Muslera dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'BENİ ÇOK MUTLU ETTİ' Uruguay'dan aldığı davetle ilgili Fernando Muslera, 'Davet beni çok mutlu etti. Bu dört yıl içinde kişisel hayatımda, fikrimi değiştirip yeni kapılar açmamı sağlayan pek çok şey yaşandı' şeklinde konuştu. Uruguay Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almak istediğini belirten Fernando Muslera, 'Adımı Uruguay'ın futbol tarihine yazdırmak, benim ve çocuklarım için bir gurur kaynağı. Eğer gerçekleşirse, bugün kelimelerle tarif edemeyeceğim bir mutluluk olacak' sözlerini dile getirdi. Uruguay Milli Takımı'nın bir diğer kalecisi Sergio Rochet'e dair soruya Fernando Muslera, 'Elimden geldiğince katkı sağlamak için buradayım. Rochet ile konuştum ve çok iyi anlaşıyoruz. En önemli şey, Uruguay'ın kalesinin iyi korunduğunu bilmek' cevabını verdi. 'ÇOK ŞEY BORÇLUYUM' Galatasaray'a ve Türkiye'ye çok şey borçlu olduğunu belirten Fernando Muslera, 'Türkiye benim ikinci evim. On dört yıl, iki çocuğum orada doğdu. Çok şey borçluyum, sadece Galatasaray'a değil, ülkeye de. Futbolu bıraktığımda hiç şüphesiz, geri döneceğim' dedi. Fernando Muslera son olarak şu sözleri dile getirdi: 'Galatasaray ve Türkiye benim ikinci evim. Türkiye gerçekten harika bir ülke, futbolun çok sevildiği bir ülke. Futbolun dışında da aynı taraftarlar basketbola, kadın voleyboluna, erkek voleyboluna gidiyor. Türk futbolunu yaşamak, görmek gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Bugün bu benim için bir gurur ve mutluluk; çocuklarımın da bunu hatırlaması... Babalarının nerelerde oynadığını hatırlamaları... Kısacası, o muhteşem deneyimleri yaşamış olmaları.' Fernando Muslera, 2011'de imza attığı Galatasaray'da 14 sene boyunca aralıksız forma giydi. 39 yaşındaki eldiven Galatasaray kariyerinde 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.