Fernando Muslera’dan Galatasaray ve geri dönüş açıklaması!

Fernando Muslera son olarak şu sözleri dile getirdi: "Galatasaray ve Türkiye benim ikinci evim. Türkiye gerçekten harika bir ülke, futbolun çok sevildiği bir ülke. Futbolun dışında da aynı taraftarlar basketbola, kadın voleyboluna, erkek voleyboluna gidiyor. Türk futbolunu yaşamak, görmek gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Bugün bu benim için bir gurur ve mutluluk; çocuklarımın da bunu hatırlaması… Babalarının nerelerde oynadığını hatırlamaları... Kısacası, o muhteşem deneyimleri yaşamış olmaları."