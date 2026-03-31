FIFA açıkladı! Futbolda kurallar değişiyor! Dünya Kupası'nda hayata geçecek...

FIFA, 2026 Dünya Kupası'ndan itibaren uygulanacak yeni kuralları açıkladı. İşte VAR ve hakem kurallarına ilişkin yaşanan değişimler...

Giriş Tarihi: 31.03.2026 18:53
Futboldan sorumlu en üst düzey yönetim organı olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), yeni hakem kurallarına ilişkin önemli değişiklere gitti.

FIFA'nın yaptığı açıklamaya göre yaz aylarında gerçekleşecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası ile birlikte yeni kurallar uygulanmaya başlanacak. İşte yeni kurallar...

10 SANİYE KURALI

Oyundan çıkacak olan futbolcu, 10 saniye içinde sahadan ayrılmak zorunda. Eğer ayrılmazsa takımı 1 dakika eksik oynayacak.

Yeni kurala göre taç atışları ve kale vuruşları 5 saniyede kullanılmazsa top rakibe geçecek.

TEDAVİ GÖREN 1 DAKİKA BEKLEYECEK

Kart çıkmayan bir faulde sakatlanıp tedavi isteyen oyuncu, 1 dakika boyunca saha kenarında bekleyecek.

VAR'DA BÜYÜK DEĞİŞİM

VAR, ikinci sarı kart ve hatalı kornerlere bundan sonra karışabilecek ve hakemlerle iletişime geçebilecek.

Kaptan olmayan oyuncuların hakeme yaptığı itirazlarda sarı kart görme sıklığı artacak.