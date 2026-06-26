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FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Millilerin elenmesinin ardından gözler dünya sıralamasına çevrildi. İşte ABD galibiyeti sonrası son durum...

Giriş Tarihi: 26.06.2026 08:46 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 09:29
FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile karşı karşıya geldi. ABD'yi son maçta 3-2 mağlup eden milliler, turnuvaya galibiyetle veda etti.

FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

İşte FIFA dünya sıralamasında son durum ve Türkiye'nin listedeki yeri…

"Sıralama, maç oynayan takımları kapsar. Diğer takımların sıralamaları, oynadıkları mücadeleler sonrası güncellenecektir."

FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

1- Arjantin | 1901.93 puan

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FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

2- Fransa | 1894.40 puan

FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

3- İspanya | 1864.32 puan

FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

4- İngiltere | 1829.82 puan

FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

5- Brezilya | 1785.19 puan

FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

6- Fas | 1776.40 puan

FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

7- Hollanda | 1775.50 puan

FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

8- Portekiz | 1766.74 puan

FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

9- Meksika | 1736.01 puan

FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

10- Belçika | 1727.88

FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

11- Kolombiya | 1727.42 puan

FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

12- Almanya | 1726.22 puan

FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

13- Hırvatistan | 1711.48 puan

FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

14- İtalya | 1704.73 puan

FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

15- Amerika Birleşik Devletleri | 1677.17 puan

FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

16- İsviçre | 1676.00 puan

FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

17- Japonya | 1673.68 puan

FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

18- Uruguay | 1649.96 puan

FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

19- Senegal | 1638.36 puan

FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

20- Danimarka | 1619.47 puan

FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

21- İran | 1611.18 puan

FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

22- Norveç | 1606.48 puan

FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

23- Avusturya | 1599.99 puan