FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri...

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile karşı karşıya geldi. ABD'yi son maçta 3-2 mağlup eden milliler, turnuvaya galibiyetle veda etti. İşte FIFA dünya sıralamasında son durum ve Türkiye'nin listedeki yeri… 'Sıralama, maç oynayan takımları kapsar. Diğer takımların sıralamaları, oynadıkları mücadeleler sonrası güncellenecektir.' 1- Arjantin | 1901.93 puan 2- Fransa | 1894.40 puan 3- İspanya | 1864.32 puan 4- İngiltere | 1829.82 puan 5- Brezilya | 1785.19 puan 6- Fas | 1776.40 puan 7- Hollanda | 1775.50 puan 8- Portekiz | 1766.74 puan 9- Meksika | 1736.01 puan 10- Belçika | 1727.88 11- Kolombiya | 1727.42 puan 12- Almanya | 1726.22 puan 13- Hırvatistan | 1711.48 puan 14- İtalya | 1704.73 puan 15- Amerika Birleşik Devletleri | 1677.17 puan 16- İsviçre | 1676.00 puan 17- Japonya | 1673.68 puan 18- Uruguay | 1649.96 puan 19- Senegal | 1638.36 puan 20- Danimarka | 1619.47 puan 21- İran | 1611.18 puan 22- Norveç | 1606.48 puan 23- Avusturya | 1599.99 puan 24- Ekvador | 1592.59 puan 25- Nijerya | 1585.02 puan 26- Mısır | 1583.37 puan 27- Türkiye | 1582.54 puan * Türkiye, ABD galibiyeti sonrası sıralamada 5 basamak yükseldi. 28- Avustralya | 1581.35 puan 29- Cezayir | 1575.64 puan 30- Fildişi Sahili | 1565.47 puan 31- Güney Kore | 1558.72 puan 32- Kanada | 1551.07 puan