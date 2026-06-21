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FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeni yeri belli oldu
FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeni yeri belli oldu
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 2. etap maçları noktalandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da yer aldığı organizasyonda 2. etap maçları sonrası puan durumu belli oldu. Güncellenen puan durumu sonrası Filenin Sultanları'nın yeni yeri netlik kazandı.
Giriş Tarihi: 21.06.2026 22:42
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 22:46