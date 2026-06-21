Trend Galeri Trend Spor FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeni yeri belli oldu

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeni yeri belli oldu

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 2. etap maçları noktalandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da yer aldığı organizasyonda 2. etap maçları sonrası puan durumu belli oldu. Güncellenen puan durumu sonrası Filenin Sultanları'nın yeni yeri netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 21.06.2026 22:42 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 22:46
FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeni yeri belli oldu

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 2. etap maçları heyecanı geride kaldı. Oynanan maçların ardından puan durumu netlik kazandı. Filenin Sultanları'nın 2. etap maçları sonrasındaki yeri netlik kazandı. İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da mücadele ettiği FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde güncel puan durumu…

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeni yeri belli oldu

1- Amerika Birleşik Devletleri | 20 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeni yeri belli oldu

2- Brezilya | 20 puan

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeni yeri belli oldu

3- İtalya | 18 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeni yeri belli oldu

4- Polonya | 17 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeni yeri belli oldu

5- Japonya | 16 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeni yeri belli oldu

6- Türkiye | 15 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeni yeri belli oldu

7- Kanada | 15 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeni yeri belli oldu

8- Çin | 14 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeni yeri belli oldu

9- Hollanda | 12 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeni yeri belli oldu

10- Çekya | 11 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeni yeri belli oldu

11- Almanya | 11 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeni yeri belli oldu

12- Belçika | 11 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeni yeri belli oldu

13- Sırbistan | 10 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeni yeri belli oldu

14- Tayland | 9 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeni yeri belli oldu

15- Ukrayna | 6 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeni yeri belli oldu

16- Bulgaristan | 5 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeni yeri belli oldu

17- Dominik Cumhuriyeti | 5 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeni yeri belli oldu

18- Fransa | 4 puan

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FIVB VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ #A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #FİLENİN SULTANLARI #ÇEKYA #AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ #POLONYA #KANADA