FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Melissa Vargas fırtınası! Filenin Sultanları’nın yıldızı en skorerler arasında

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da mücadele ettiği FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci etap geride kaldı. Dev turnuvada oyuncuların bireysel performansları ön plana çıktı. A Milli Kadın Voleybol Takımı forması giyen Melissa Vargas, dev organizasyonda en skorer oyuncular arasına adını yazdırdı. İşte 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin en skorer oyuncuları…