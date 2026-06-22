Trend Galeri Trend Spor FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Melissa Vargas fırtınası! Filenin Sultanları’nın yıldızı en skorerler arasında

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Melissa Vargas fırtınası! Filenin Sultanları’nın yıldızı en skorerler arasında

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci etap sona erdi. Turnuvada oyuncuların bireysel performansları dikkat çekti. A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Melissa Vargas en skorer oyuncular arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 22.06.2026 01:48 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 01:50
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Melissa Vargas fırtınası! Filenin Sultanları’nın yıldızı en skorerler arasında

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da mücadele ettiği FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci etap geride kaldı. Dev turnuvada oyuncuların bireysel performansları ön plana çıktı. A Milli Kadın Voleybol Takımı forması giyen Melissa Vargas, dev organizasyonda en skorer oyuncular arasına adını yazdırdı. İşte 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin en skorer oyuncuları…

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Melissa Vargas fırtınası! Filenin Sultanları’nın yıldızı en skorerler arasında

1- Kiera Van Ryk | Kanada | 174 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Melissa Vargas fırtınası! Filenin Sultanları’nın yıldızı en skorerler arasında

2- Pauline Martin | Belçika | 158 sayı

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FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Melissa Vargas fırtınası! Filenin Sultanları’nın yıldızı en skorerler arasında

3- Zhuang Yushan | Çin | 139 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Melissa Vargas fırtınası! Filenin Sultanları’nın yıldızı en skorerler arasında

4- Julia Isabelle Bergmann | Brezilya | 137 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Melissa Vargas fırtınası! Filenin Sultanları’nın yıldızı en skorerler arasında

5- Yoshino Sato | Japonya | 129 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Melissa Vargas fırtınası! Filenin Sultanları’nın yıldızı en skorerler arasında

6- Yukiko Wada | Japonya | 128 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Melissa Vargas fırtınası! Filenin Sultanları’nın yıldızı en skorerler arasında

7- Pimpichaya Kokram | Tayland | 124 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Melissa Vargas fırtınası! Filenin Sultanları’nın yıldızı en skorerler arasında

8- Mayu Ishikawa | Japonya | 124 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Melissa Vargas fırtınası! Filenin Sultanları’nın yıldızı en skorerler arasında

9- Ana Cristina | Brezilya | 115 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Melissa Vargas fırtınası! Filenin Sultanları’nın yıldızı en skorerler arasında

10- Xin Tang | Çin | 111 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Melissa Vargas fırtınası! Filenin Sultanları’nın yıldızı en skorerler arasında

11- Oleksandra Milenko | Ukrayna | 108 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Melissa Vargas fırtınası! Filenin Sultanları’nın yıldızı en skorerler arasında

12- Melissa Vargas | Türkiye | 107 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Melissa Vargas fırtınası! Filenin Sultanları’nın yıldızı en skorerler arasında

13- Britt Herbots | Belçika | 106 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Melissa Vargas fırtınası! Filenin Sultanları’nın yıldızı en skorerler arasında

14- Sasipapron Janthawisut | Tayland | 104 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Melissa Vargas fırtınası! Filenin Sultanları’nın yıldızı en skorerler arasında

15- Anja Zubic | Sırbistan | 104 sayı

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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