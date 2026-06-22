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FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Melissa Vargas fırtınası! Filenin Sultanları’nın yıldızı en skorerler arasında
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Melissa Vargas fırtınası! Filenin Sultanları’nın yıldızı en skorerler arasında
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci etap sona erdi. Turnuvada oyuncuların bireysel performansları dikkat çekti. A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Melissa Vargas en skorer oyuncular arasında yer aldı.
Giriş Tarihi: 22.06.2026 01:48
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 01:50