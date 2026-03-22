Fransa’da Sidiki Cherif krizi! Kampa katılamadı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de ara transfer döneminde takıma dahil edilen Sidiki Cherif, Fransa U21 Milli Takımı'na çağırıldı. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızının bu davet sonrası büyük bir şok yaşadığı ortaya çıktı. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Fransa U21 Milli Takımı'ndan davet alan Sidiki Cherif ile Mamadou Diakhon'un kampa katılamayacağı belirtildi. VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ TAMAMLANAMADI Gine doğumlu olan Sidiki Cherif'in Fransa forması giyebilmesi için gereken vatandaşlık işlemlerinin ve evraklarının henüz tamamlanmadığı kaydedildi. Mamadou Diakhon'un ise milli takım tercihini Senegal'den yana kullandığı ve Fransa'dan aldığı daveti reddettiği belirtildi. Fransa Futbol Federasyonu'nda Sidiki Cherif ve Mamadou Diakhon ile ilgili süreçler sonrası ciddi bir kriz yaşandığı aktarıldı. 4 GOLE KATKI SAĞLADI 19 yaşındaki Sidiki Cherif, Fenerbahçe'de 10 maçta oynadı ve 3 gol ile 1 asist üretti. Sidiki Cherif transferi için Fenerbahçe ara transfer döneminde Angers'e 4 milyon euro kiralama bedeli ödedi. Sidiki Cherif'in şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesi sonrası Fenerbahçe, Angers'e gelecek sezon başında 18 milyon euro ödeyecek. 19 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 18 milyon euro.