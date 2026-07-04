Trend Galeri Trend Spor Fransız yıldızdan Galatasaray’a ‘beni alın’ mesajı! Transfer için gemileri yaktı

Fransız yıldızdan Galatasaray’a ‘beni alın’ mesajı! Transfer için gemileri yaktı

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanmışken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Avrupa'ya dönmek isteyen Fransız yıldızın, Galatasaray'a önerildiği aktarıldı.

Giriş Tarihi: 04.07.2026 18:39 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 18:40
Fransız yıldızdan Galatasaray’a ‘beni alın’ mesajı! Transfer için gemileri yaktı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Fransız yıldızdan Galatasaray’a ‘beni alın’ mesajı! Transfer için gemileri yaktı

Sarı-kırmızılılarda, transfer çalışmalarının sürdüğü dönemde dikkat çeken bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

Fransız yıldızdan Galatasaray’a ‘beni alın’ mesajı! Transfer için gemileri yaktı

Fransız yıldızın, Galatasaray'a önerildiği iddia edildi.

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Fransız yıldızdan Galatasaray’a ‘beni alın’ mesajı! Transfer için gemileri yaktı

ENZO MILLOT ÖNERİLDİ

Fotomaç'ın haberine göre; Al Ahli forması giyen Enzo Millot'un Galatasaray'a önerildiği belirtildi.

Fransız yıldızdan Galatasaray’a ‘beni alın’ mesajı! Transfer için gemileri yaktı

23 yaşındaki Fransız futbolcunun, yeniden Avrupa futboluna dönmek istediği kaydedildi.

Fransız yıldızdan Galatasaray’a ‘beni alın’ mesajı! Transfer için gemileri yaktı

Enzo Millot transferine Okan Buruk'un sıcak baktığı aktarıldı.

Fransız yıldızdan Galatasaray’a ‘beni alın’ mesajı! Transfer için gemileri yaktı

"BENİ ALIN" MESAJI

Enzo Millot'un Galatasaray'a 'beni alın' mesajı gönderdiği vurgulandı.

Fransız yıldızdan Galatasaray’a ‘beni alın’ mesajı! Transfer için gemileri yaktı

Galatasaray'ın Fransız yıldızın transferi için kiralama teklifi düşündüğü belirtildi.

Fransız yıldızdan Galatasaray’a ‘beni alın’ mesajı! Transfer için gemileri yaktı

Enzo Millot'un Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda forma giymeyi planladığı ifade edildi.

Fransız yıldızdan Galatasaray’a ‘beni alın’ mesajı! Transfer için gemileri yaktı

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Enzo Millot'un Al Ahli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Fransız yıldızdan Galatasaray’a ‘beni alın’ mesajı! Transfer için gemileri yaktı

23 yaşındaki Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fransız yıldızdan Galatasaray’a ‘beni alın’ mesajı! Transfer için gemileri yaktı

Monaco altyapısında yetişen Enzo Millot daha sonra Stuttgart ve Al Ahli formaları giydi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #OKAN BURUK #TRANSFER