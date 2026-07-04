Fransız yıldızdan Galatasaray’a ‘beni alın’ mesajı! Transfer için gemileri yaktı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılarda, transfer çalışmalarının sürdüğü dönemde dikkat çeken bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Fransız yıldızın, Galatasaray'a önerildiği iddia edildi. ENZO MILLOT ÖNERİLDİ Fotomaç'ın haberine göre; Al Ahli forması giyen Enzo Millot'un Galatasaray'a önerildiği belirtildi. 23 yaşındaki Fransız futbolcunun, yeniden Avrupa futboluna dönmek istediği kaydedildi. Enzo Millot transferine Okan Buruk'un sıcak baktığı aktarıldı. 'BENİ ALIN' MESAJI Enzo Millot'un Galatasaray'a 'beni alın' mesajı gönderdiği vurgulandı. Galatasaray'ın Fransız yıldızın transferi için kiralama teklifi düşündüğü belirtildi. Enzo Millot'un Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda forma giymeyi planladığı ifade edildi. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Enzo Millot'un Al Ahli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 23 yaşındaki Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Monaco altyapısında yetişen Enzo Millot daha sonra Stuttgart ve Al Ahli formaları giydi.