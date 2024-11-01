FUTBOL HABERLERİ: En fazla bonservis bedeli ödenen teknik direktörler! Bakın Mourinho için bakın ne kadar ödenmiş…
FUTBOL HABERLERİ: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Sporting Lizbon'dan teknik direktör Ruben Amorim'i bonservis bedeliyle transfer etti. Bu transfer sonrasında futbol tarihinde en fazla bonservis ödenen teknik direktörler futbolseverler tarafından merak konusu oldu. İşte tarihin en pahalı teknik direktörleri ve ödenen bonservisler…
Giriş Tarihi: 01.11.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 21:29