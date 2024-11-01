Trend Galeri Trend Spor

FUTBOL HABERLERİ: En fazla bonservis bedeli ödenen teknik direktörler! Bakın Mourinho için bakın ne kadar ödenmiş…

FUTBOL HABERLERİ: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Sporting Lizbon'dan teknik direktör Ruben Amorim'i bonservis bedeliyle transfer etti. Bu transfer sonrasında futbol tarihinde en fazla bonservis ödenen teknik direktörler futbolseverler tarafından merak konusu oldu. İşte tarihin en pahalı teknik direktörleri ve ödenen bonservisler…

Giriş Tarihi: 01.11.2024 21:23 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 21:29
FUTBOL HABERLERİ: En fazla bonservis bedeli ödenen teknik direktörler! Bakın Mourinho için bakın ne kadar ödenmiş…

Futbol tarihinde en fazla bonservis ödenen teknik direktörler listesi güncellendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da yer aldığı listenin zirvesinde bakın kim var. İşte detaylar…

FUTBOL HABERLERİ: En fazla bonservis bedeli ödenen teknik direktörler! Bakın Mourinho için bakın ne kadar ödenmiş…

19 – Julian Nagelsmann (2019) Ayrıldığı Takım: Hoffenheim - İmzaladığı Takım: RB Leipzig - Bonservis: 5 milyon Euro

FUTBOL HABERLERİ: En fazla bonservis bedeli ödenen teknik direktörler! Bakın Mourinho için bakın ne kadar ödenmiş…

18 – Xavi Hernandez (2018) Ayrıldığı Takım: Al-Sadd - İmzaladığı Takım: Barcelona - Bonservis: 5 milyon Euro

FUTBOL HABERLERİ: En fazla bonservis bedeli ödenen teknik direktörler! Bakın Mourinho için bakın ne kadar ödenmiş…

17 – Peter Bosz (2017) - Ayrıldığı Takım: Ajax - İmzaladığı Takım: Dortmund - Bonservis: 5 milyon Euro

FUTBOL HABERLERİ: En fazla bonservis bedeli ödenen teknik direktörler! Bakın Mourinho için bakın ne kadar ödenmiş…

16 – Marco Rose (2021) Ayrıldığı Takım: Borussia Mönchengladbach - İmzaladığı Takım: Borussia Dortmund - Bonservis: 5 milyon Euro

SON DAKİKA SON DAKİKA