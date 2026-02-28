Trend Galeri Trend Spor Futbol oyun kuralları değişti! Dünya Kupası’nda uygulanacak

Futbol oyun kuralları değişti! Dünya Kupası’nda uygulanacak

IFAB, futbol oyun kurallarında yapılan değişiklikleri açıkladı. Yapılan değişiklikler ilk olarak 2026 Dünya Kupası'nda geçerli olacak.

Giriş Tarihi: 28.02.2026 19:44
Futbol oyun kurallarını belirleyen kurul olan IFAB, Galler'de yıllık genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

IFAB, futbol oyun kurallarında köklü değişikliklere gitme kararı aldı. Yeni kuralların 2026 Dünya Kupası'ndan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

IFAB tarafından yeni alınan kararlar şu şekilde…

Sakatlık nedeniyle tedavi gören bir oyuncu, saha dışına çıktıktan sonra en az 1 dakika boyunca oyuna dönemeyecek.

GERİ SAYIM SİSTEMİ UYGULANACAK

Aut atışları ve taç atışlarında geri sayım sistemi uygulanacak. Süre aşılırsa top doğrudan rakip takıma verilecek.

Oyundan çıkan futbolcu, 10 saniye içinde sahayı terk etmek zorunda kalacak. Zamanında çıkmazsa, yerine girecek oyuncu sahaya alınmayacak.

Takım, oyun bir sonraki kez durana kadar (en az 60 saniye) 10 kişi oynamak zorunda kalacak.

VAR YETKİSİ GENİŞLEYECEK

Hatalı verilen ikinci sarı kartlar VAR tarafından incelenebilecek.

Organizasyonların tercihine bağlı olarak köşe vuruşlarında da VAR uygulaması devreye girebilecek.

Bariz gol şansını engelleme durumunda hakem avantaj oynatır ve gol olursa, ihlali yapan oyuncu ayrıca sarı kart görmeyecek.