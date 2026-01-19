Trend Galeri Trend Spor Futbol tarihinin en iyi 20 Afrikalı futbolcusu belli oldu! Süper Lig'in eski yıldızları listeyi altüst etti...

2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde ev sahibi Fas'ı uzatma bölümlerinde bulduğu golle 1-0 mağlup eden Senegal şampiyon oldu. Senegal 2021 yılının ardından ikinci kez kupayı müzesine götürdü. GiveMeSport sitesi, kupanın ardından tarihe geçen Afrikalı yıldızları derledi. Süper Lig'den yolu geçen isimler listeye damga vurdu. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 19.01.2026 12:54 Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:01
Afrika Afrika Uluslar Kupası final maçında Senegal ile Fas'ın karşı karşıya geldiği maçı uzatmalarda 1-0 kazanan Senegal kupanın sahibi oldu.

Mücadelenin ardından Afrika futboluna damgasını vurmuş yıldız futbolcular akıllara geldi. İşte o 20 kişilik liste…

20 – Lauren (Arsenal, Portsmouth)

19 – Geremi (Ankaragücü, Gençlerbirliği, Real Madrid, Chelsea, Newcastle United)

18 - Bruce Grobbelaar (Liverpool, Southampton)

17 - Samuel Kuffour (Bayern Munich, Roma)

16 - Rabah Madjer (Porto, Valencia)

15 - Emmanuel Adebayor (Başakşehir, Arsenal, Manchester City, Tottenham)

14 - Kolo Toure (Arsenal, Man City, Liverpool, Celtic)

13 - Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund, Arsenal, Chelsea, Barcelona)

12 - Roger Milla (Monaco, Montpellier)

11 - Nwankwo Kanu (Ajax, Inter Milan, Arsenal)

10 - Jay-Jay Okocha (PSG, Bolton, Fenerbahçe)

9 - Riyad Mahrez (Leicester City, Manchester City)

8 - Michael Essien (Chelsea, Real Madrid)

7 - Abedi Pele (Marseille, Lyon)

6 - Yaya Toure (Barcelona, Manchester City)

5 - Sadio Mane (Southampton, Liverpool, Bayern Munich, Al-Nassr)

4 - Didier Drogba (Chelsea, Galatasaray)

3 - Samuel Eto'o (Barcelona, Inter Milan, Chelsea)

2 - George Weah (Monaco, Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea)

1 - Mohamed Salah (Chelsea, Liverpool)