Futbol tarihinin en iyi 20 Afrikalı futbolcusu belli oldu! Süper Lig'in eski yıldızları listeyi altüst etti...
2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde ev sahibi Fas'ı uzatma bölümlerinde bulduğu golle 1-0 mağlup eden Senegal şampiyon oldu. Senegal 2021 yılının ardından ikinci kez kupayı müzesine götürdü. GiveMeSport sitesi, kupanın ardından tarihe geçen Afrikalı yıldızları derledi. Süper Lig'den yolu geçen isimler listeye damga vurdu. İşte o liste...
Giriş Tarihi: 19.01.2026 12:54
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:01