Trend Galeri Trend Spor Futbol tarihinin en nefret edilen oyuncuları belli oldu! Listedeki dünya yıldızları şaşırttı...

Futbol tarihinin en nefret edilen oyuncuları belli oldu! Listedeki dünya yıldızları şaşırttı...

Futbol tarihinde birçok oyuncu hayranları tarafından sevilirken, aynı zamanda nefret edilen oyuncular da bulunuyor. Yapay zeka, futbol dünyasının en nefret edilen isimlerini sıraladı. Listede efsanevi teknik direktörler ve oyuncular yer aldı. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 05.02.2026 19:29 Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 19:30
Futbol tarihinin en nefret edilen oyuncuları belli oldu! Listedeki dünya yıldızları şaşırttı...

Dünya futbol tarihinin en çok nefret edilen futbolcuları belli oldu. Yapay Zeka, futbolda nefret edildiğine inanılan futbolcuları listeledi.

Futbol tarihinin en nefret edilen oyuncuları belli oldu! Listedeki dünya yıldızları şaşırttı...

İşte yapay zekaya göre dünya futbol tarihinde en çok nefret edilen futbolcular:

Futbol tarihinin en nefret edilen oyuncuları belli oldu! Listedeki dünya yıldızları şaşırttı...

18- MARADONA

Futbol tarihinin en nefret edilen oyuncuları belli oldu! Listedeki dünya yıldızları şaşırttı...

17- JOHN TERRY

Futbol tarihinin en nefret edilen oyuncuları belli oldu! Listedeki dünya yıldızları şaşırttı...

16- VAN BOMMEL

Futbol tarihinin en nefret edilen oyuncuları belli oldu! Listedeki dünya yıldızları şaşırttı...

15- DIEGO COSTA

Futbol tarihinin en nefret edilen oyuncuları belli oldu! Listedeki dünya yıldızları şaşırttı...

14- NEYMAR

Futbol tarihinin en nefret edilen oyuncuları belli oldu! Listedeki dünya yıldızları şaşırttı...

13- ANDONİ GOİKOETXEA

Futbol tarihinin en nefret edilen oyuncuları belli oldu! Listedeki dünya yıldızları şaşırttı...

12- DI CANIO

Futbol tarihinin en nefret edilen oyuncuları belli oldu! Listedeki dünya yıldızları şaşırttı...

11- EL HADJI DIOUF

Futbol tarihinin en nefret edilen oyuncuları belli oldu! Listedeki dünya yıldızları şaşırttı...

10- JOEY BARTON

Futbol tarihinin en nefret edilen oyuncuları belli oldu! Listedeki dünya yıldızları şaşırttı...

9- JOSE MOURINHO

Futbol tarihinin en nefret edilen oyuncuları belli oldu! Listedeki dünya yıldızları şaşırttı...

8- MICHEAL PLATINI

Futbol tarihinin en nefret edilen oyuncuları belli oldu! Listedeki dünya yıldızları şaşırttı...

7- CRISTIANO RONALDO

Futbol tarihinin en nefret edilen oyuncuları belli oldu! Listedeki dünya yıldızları şaşırttı...

6- ROY KEANE

Futbol tarihinin en nefret edilen oyuncuları belli oldu! Listedeki dünya yıldızları şaşırttı...

5- STEVE EVANS

Futbol tarihinin en nefret edilen oyuncuları belli oldu! Listedeki dünya yıldızları şaşırttı...

4- LUIS SUAREZ

Futbol tarihinin en nefret edilen oyuncuları belli oldu! Listedeki dünya yıldızları şaşırttı...

3- SERGIO RAMOS

Futbol tarihinin en nefret edilen oyuncuları belli oldu! Listedeki dünya yıldızları şaşırttı...

2- ZLATAN IBRAHIMOVIC

Futbol tarihinin en nefret edilen oyuncuları belli oldu! Listedeki dünya yıldızları şaşırttı...

1- PEPE