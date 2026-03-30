Gabriel Sara’dan Galatasaray itirafı! “Ederson’a güven olmaz”

Brezilya Milli Takımı kampında bulunan Gabriel Sara açıklamalarda bulundu. Galatasaraylı Gabriel Sara, Fenerbahçe forması giyen Ederson'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 30.03.2026 23:24 Güncelleme Tarihi: 30.03.2026 23:25
Gabriel Sara’dan Galatasaray itirafı! Ederson’a güven olmaz

Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'nın kampında suskunluğunu bozdu.

Gabriel Sara’dan Galatasaray itirafı! Ederson’a güven olmaz

Galatasaray'ın kariyerine etkisine dikkat çeken Gabriel Sara, "Norwich'te Galatasaray fırsatı geldi. Galatasaray'da Avrupa'da oynamak içi bir takım kurdular. En üst seviyede rekabet etmek istiyorlardı. Milli Takım'a ulaşmam için gereken her şeyi sağladılar. Şampiyonlar Ligi ağırlığı bana yardımcı oldu. Beni buraya getiren de tam buydu" dedi.

Gabriel Sara’dan Galatasaray itirafı! Ederson’a güven olmaz

"KİM OLDUĞUMU GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Kendisini kanıtlamak istediğini belirten Gabriel Sara, "Kim olduğumu göstermek istiyorum. Kulübüme döndüğümde de yüksek seviyemi sürdürmek önemli" şeklinde konuştu.

Gabriel Sara’dan Galatasaray itirafı! Ederson’a güven olmaz

Ederson'un yaptığı şakanın hatırlatılması sonrası Gabriel Sara, "Diyorum ya, Ederson'a güven olmaz, o rakipte oynuyor (Gülerek). Evet yani milli takım şakalarını hiç görmemiştim. Bir protokol var, ritüel. Buna uymadım ve beni cezalandırdılar" dedi.

Gabriel Sara’dan Galatasaray itirafı! Ederson’a güven olmaz

Galatasaray taraftarına parantez açan Gabriel Sara, "Galatasaray taraftarları, çok tutkulu. Büyük bir sevgi var. Gerçeküstü bir atmosfere yaratıyorlar maçlarda. Başka hiçbir yerde göremeyeceğin bir durum. Futbolu orada yaşamak, olabilecek en inanılmaz şeylerden" ifadelerini kullandı.

Gabriel Sara’dan Galatasaray itirafı! Ederson’a güven olmaz

Gabriel Sara idolünün Zinedine Zidane olduğunu açıkladı.

Gabriel Sara’dan Galatasaray itirafı! Ederson’a güven olmaz

Brezilyalı orta saha, orta sahadaki en iyi ikili oluşturduğu takım arkadaşının Norwich City'den Kenny McLean olduğunu dile getirdi.

Gabriel Sara’dan Galatasaray itirafı! Ederson’a güven olmaz

Kariyerindeki en güzel golle ilgili soruya Gabriel Sara, "Juventus'a attığım gol. Unutulmaz maç" cevabını verdi.

Gabriel Sara’dan Galatasaray itirafı! Ederson’a güven olmaz

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray'da 39 maçta oynadı ve 6 gol ile 3 asist üretti.

Gabriel Sara’dan Galatasaray itirafı! Ederson’a güven olmaz

26 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Gabriel Sara’dan Galatasaray itirafı! Ederson’a güven olmaz

Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri 22 milyon euro.