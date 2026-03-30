Gabriel Sara’dan Galatasaray itirafı! “Ederson’a güven olmaz”

Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'nın kampında suskunluğunu bozdu. Galatasaray'ın kariyerine etkisine dikkat çeken Gabriel Sara, 'Norwich'te Galatasaray fırsatı geldi. Galatasaray'da Avrupa'da oynamak içi bir takım kurdular. En üst seviyede rekabet etmek istiyorlardı. Milli Takım'a ulaşmam için gereken her şeyi sağladılar. Şampiyonlar Ligi ağırlığı bana yardımcı oldu. Beni buraya getiren de tam buydu' dedi. 'KİM OLDUĞUMU GÖSTERMEK İSTİYORUM' Kendisini kanıtlamak istediğini belirten Gabriel Sara, 'Kim olduğumu göstermek istiyorum. Kulübüme döndüğümde de yüksek seviyemi sürdürmek önemli' şeklinde konuştu. Ederson'un yaptığı şakanın hatırlatılması sonrası Gabriel Sara, 'Diyorum ya, Ederson'a güven olmaz, o rakipte oynuyor (Gülerek). Evet yani milli takım şakalarını hiç görmemiştim. Bir protokol var, ritüel. Buna uymadım ve beni cezalandırdılar' dedi. Galatasaray taraftarına parantez açan Gabriel Sara, 'Galatasaray taraftarları, çok tutkulu. Büyük bir sevgi var. Gerçeküstü bir atmosfere yaratıyorlar maçlarda. Başka hiçbir yerde göremeyeceğin bir durum. Futbolu orada yaşamak, olabilecek en inanılmaz şeylerden' ifadelerini kullandı. Gabriel Sara idolünün Zinedine Zidane olduğunu açıkladı. Brezilyalı orta saha, orta sahadaki en iyi ikili oluşturduğu takım arkadaşının Norwich City'den Kenny McLean olduğunu dile getirdi. Kariyerindeki en güzel golle ilgili soruya Gabriel Sara, 'Juventus'a attığım gol. Unutulmaz maç' cevabını verdi. 9 GOLE KATKI SAĞLADI Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray'da 39 maçta oynadı ve 6 gol ile 3 asist üretti. 26 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri 22 milyon euro.