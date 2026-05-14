Gabriel Sara’dan Victor Osimhen sözleri! ‘Bazen beni gıcık ediyor ama…’

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yıldızlarından Gabriel Sara, şampiyonluğun ardından A Spor'a konuştu. İnanılmaz bir sezon yaşadıklarını belirten Gabriel Sara, 'Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk golümü attım, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldım. Hem bireysel hem de takım açısından inanılmaz bir sezondu' dedi. 'JUVENTUS MAÇI İNANILMAZDI' Juventus maçında attığı golle ilgili Gabriel Sara, 'Juventus maçı inanılmazdı ama 13 maçta 1 gol attım. Bu bence yetersizdi' şeklinde konuştu. Brezilyalı futbolcu, 'Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha ileriye gitmek ve daha iyi oynamak istiyorum' diyerek açıklamasını sürdürdü. 'O GECE ÇOK UYUYAMADIM' Atletico Madrid maçında kaçırdığı golden sonra büüyk üzüntü yaşadığını belirten Gabriel Sara, 'Atletico Madrid maçında gol kaçırdım ve o gece çok uyuyamadım. Bu tarz şeyler her zaman olur ama daha fazla çalışıp daha istekli olmak lazım. 4 senedir bu şekilde şampiyon olduk' ifadelerini kullandı. Saha içinde rol aldığı pozisyonlarla ilgili Gabriel Sara, '6 veya 8 numara oynamayı tercih ederim çünkü topa daha çok dokunuyorum. Takıma yardımcı olacaksam stoper olarak da oynarım' dedi. Galatasaray taraftarına söz veren Brezilyalı orta saha, 'Taraftarlara söz verebilirim, önümüzdeki sezonlarda frikik golü atacağım' şeklinde konuştu. 'TAFFAREL BURAYI İNANILMAZ SEVİYOR' Brezilya Milli Takımı'ndan davet almasına dair Gabriel Sara, 'Brezilya Millî Takımı'ndan davet almak inanılmazdı. Taffarel, Galatasaray için çok iyi şeyler söyledi, burayı inanılmaz seviyor' dedi. En sevdiği Türk yemeğine dair soruya Gabriel Sara, 'Zor bir soru ama baklava diyebilirim. İyi bir baklava gerçekten iyi oluyor' cevabını verdi. 'BAZEN BENİ GICIK EDİYOR AMA...' Victor Osimhen ile ilgili Gabriel Sara, 'Victor Osimhen ile aramda her zaman bir yarışma oluyor, onu çok seviyorum. Bazen beni gıcık ediyor ama inanılmaz bir insan' yorumunda bulundu. Son olarak Okan Buruk'a parantez açan Gabriel Sara, 'Okan Buruk'a teşekkür etmek istiyorum. İyi ki beni ikna etmiş' ifadelerini kullandı.