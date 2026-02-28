Galatasaray – Alanyaspor maçında gol iptali kararı! VAR devreye girdi

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki maçta Ali Şansalan düdük çaldı. İstanbul'daki maçta VAR'da görev yapan isim Halil Umut Meler oldu. Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki maçın 22'nci dakikasında yaşanan pozisyon dikkat çekti. BOEY ATTI Galatasaray'ın organize şekilde gelişen atağında Leroy Sane ile verkaç yapan Lucas Torreira ceza sahasına girdi. Lucas Torreira karşı karşıya pozisyonda topla şut atmak yerine yanındaki Sacha Boey'a pasını verdi ve gol geldi. Galatasaray'ın ağlara gönderdiği topta Alanyaspor savunması ofsayt itirazlarında bulundu. YARDIMCI HAKEM SANTRAYA GİTTİ Galatasaray'ın topu ağlara gönderdiği pozisyonda yardımcı hakem santra noktasına koştu. Ali Şansalan santra vuruşunun yapılmamasını istedi ve VAR'ı bekledi. VAR incelemesi sonrası ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Leroy Sane'den pası alan Lucas Torreira'nın ofsaytta olduğu tespit edildi.