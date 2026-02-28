Trend Galeri Trend Spor Galatasaray – Alanyaspor maçında gol iptali kararı! VAR devreye girdi

Galatasaray – Alanyaspor maçında gol iptali kararı! VAR devreye girdi

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Müsabakanın 22'nci dakikasındaki gol iptali kararı dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 28.02.2026 21:09 Güncelleme Tarihi: 28.02.2026 21:10
Galatasaray – Alanyaspor maçında gol iptali kararı! VAR devreye girdi

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki maçta Ali Şansalan düdük çaldı.

Galatasaray – Alanyaspor maçında gol iptali kararı! VAR devreye girdi

İstanbul'daki maçta VAR'da görev yapan isim Halil Umut Meler oldu.

Galatasaray – Alanyaspor maçında gol iptali kararı! VAR devreye girdi

Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki maçın 22'nci dakikasında yaşanan pozisyon dikkat çekti.

Galatasaray – Alanyaspor maçında gol iptali kararı! VAR devreye girdi

BOEY ATTI

Galatasaray'ın organize şekilde gelişen atağında Leroy Sane ile verkaç yapan Lucas Torreira ceza sahasına girdi.

Galatasaray – Alanyaspor maçında gol iptali kararı! VAR devreye girdi

Lucas Torreira karşı karşıya pozisyonda topla şut atmak yerine yanındaki Sacha Boey'a pasını verdi ve gol geldi.

Galatasaray – Alanyaspor maçında gol iptali kararı! VAR devreye girdi

Galatasaray'ın ağlara gönderdiği topta Alanyaspor savunması ofsayt itirazlarında bulundu.

Galatasaray – Alanyaspor maçında gol iptali kararı! VAR devreye girdi

YARDIMCI HAKEM SANTRAYA GİTTİ

Galatasaray'ın topu ağlara gönderdiği pozisyonda yardımcı hakem santra noktasına koştu.

Galatasaray – Alanyaspor maçında gol iptali kararı! VAR devreye girdi

Ali Şansalan santra vuruşunun yapılmamasını istedi ve VAR'ı bekledi.

Galatasaray – Alanyaspor maçında gol iptali kararı! VAR devreye girdi

VAR incelemesi sonrası ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

Galatasaray – Alanyaspor maçında gol iptali kararı! VAR devreye girdi

Leroy Sane'den pası alan Lucas Torreira'nın ofsaytta olduğu tespit edildi.