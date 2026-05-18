Galatasaray, Alman yıldıza kanca attı! Bonservis bedeli yok

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Cimbom'da on numara bölgesine yapılacak takviye konusunda yıldız futbolcunun gündeme geldiği kaydedildi. Galatasaray'ın ilgilendiği yıldızı Alman basını duyurdu. JULIAN BRANDT'E KANCA Sky Sports'un haberine göre; Galatasaray'ın Julian Brandt ile ilgilendiği belirtildi. Galatasaray'ın Borussia Dortmund'dan ayrılacak olan Alman yıldızı yakından takip ettiği aktarıldı. Sarı-kırmızılıların, Julian Brandt ile temas kurduğu aktarıldı. 15 GOLE KATKI SAĞLADI Julian Brandt, bu sezon Borussia Dortmund'da 41 maça çıktı ve 11 gol ile 4 asist üretti. Alman devinden ayrılması beklenen yıldızın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. 25 MİLYON EUROYA İMZA Wolfsburg'da profesyonel olan Julian Brandt daha sonra Bayer Leverkusen'de oynadı. Borussia Dortmund, 2019-2020 sezonu başında Julian Brandt için 25 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Almanya Milli Takımı'nda 48 kez şans bulan Julian Brandt, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.