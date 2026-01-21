Trend
Galeri
Trend Spor
Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanlı Galatasaray, lig aşamasında sahasındaki son maçında İspanyol
boğası Atletico Madrid'i konuk edecek. Okan Buruk liderliğindeki sarı-kırmızılılar, maçtan galip ayrılması durumunda play-off'u garantileyecek. Peki bu kritik mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve detaylar...
Giriş Tarihi: 21.01.2026 07:14