Trend Galeri Trend Spor Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanlı Galatasaray, lig aşamasında sahasındaki son maçında İspanyol
boğası Atletico Madrid'i konuk edecek. Okan Buruk liderliğindeki sarı-kırmızılılar, maçtan galip ayrılması durumunda play-off'u garantileyecek. Peki bu kritik mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 21.01.2026 07:14
Süper Kupa'yı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran, ligde Gaziantep FK ile berabere kalan Galatasaray, son dönemde üzdüğü taraftarının Şampiyonlar Ligi'nde yüzünü güldürmek istiyor.

Sarı-kırmızılı takım, Aslantepe'de Atletico Madrid'i konuk edecek. 20.45'te başlayacak mücadeleyi Rumen hakem Kovacs yönetecek. Maç, TRT 1'den yayınlanacak.

Grup aşamasında 6 maçta 9 puan toplayan Galatasaray'da tek hedef, Atletico Madrid galibiyetiyle ilk 24'ü garantilemek olacak.

OSIMHEN DÖNDÜ

Üst tur şansını Manchester City ile deplasmanda oynanacak son hafta maçına bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen takıma döndü.

12 GOLÜ VAR

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'a 6 gol atan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında toplam 12 kez ağları sarstı.

TARİHE GEÇECEK

12 gollü Nonda ve Baros'u yakalayan Osimhen, Atletico Madrid'e gol atması halinde kulüp tarihinin Avrupa arenasında en skorer yabancısı olacak. En son 13 Aralık 2025'te Antalyaspor karşısında sahaya çıkan Nijeryalı yıldız, 39 gün sonra forma giyecek.

AVRUPA'DA 335.RANDEVU

Sarı-kırmızılı kulüp, Avrupa kupalarındaki 335. maçına bugün çıkıyor. G.Saray bu karşılaşmaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 126 müsabakada rakiplerine mağlup oldu.

İSPANYOLLARA KARŞI 36.MAÇ

G.Saray, Avrupa kupaları tarihinde İspanyol takımlarına karşı 36. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 35 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 yenilgi aldı.

MADRID'E KARŞI GALİBİYET YOK

Galatasaray, resmi maçlarda Atletico Madrid'e 6 kez rakip oldu. Cimbom 2 beraberlik elde ederken 4 yenilgi gördü, sadece 2 gol atarken 8 kez de gole engel olamadı.

KAZIMCAN KADRODA YOK

Galatasaray'da Kazımcan Karataş, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için İspanya temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak.

İKİ OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs ve Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor.

Jakobs ve Sanchez, sarı kart görmeleri durumunda 8. haftada İngiltere ekibi Manchester City ile oynanacak maçta görev alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.

ATLETICO MADRID: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Alvarez, Sörloth.