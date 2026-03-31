Galatasaray, Atletico Madrid’in yıldızının peşinde! İşte istenen bonservis

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Cimbom'un transfer çalışmalarında rotasını Atletico Madrid'e çevirdiği belirtildi. Galatasaray'ın Atletico Madrid forması giyen 24 yaşındaki yıldız adayına kanca attığı aktarıldı. THIAGO ALMADA SÜRPRİZİ Fichajes'in haberine göre; Galatasaray'ın Atletico Madrid forması giyen Thiago Almada transferinde devrede olduğu kaydedildi. Thiago Almada için Atletico Madrid'in sezon sonunda gelecek transfer tekliflerini değerlendireceği belirtildi. Thiago Almada'nın transferi için Atletico Madrid'in 25 milyon euroluk bonservis talebi bulunduğu vurgulandı. JUVENTUS DA PEŞİNDE Arjantinli on numaranın transferinde Galatasaray'ın yanı sıra Juventus'un da devrede olduğu aktarıldı. Thiago Almada'nın yeni sezonda daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. 5 GOLE KATKI SAĞLADI Thiago Almada, bu sezon Atletico Madrid'de 30 maça çıktı ve 4 gol ile 1 asist üretti. Thiago Almada'nın Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Thiago Almada'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.