Galatasaray, Atletico Madrid'in yıldızının peşinde! İşte istenen bonservis

Galatasaray'ın Atletico Madrid forması giyen tecrübeli futbolcuyu transfer etmek istediği iddia edildi. Tecrübeli futbolcu için İspanyol devinin istediği bonservisin netleştiği aktarıldı.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 31.03.2026 16:58 Güncelleme Tarihi: 31.03.2026 16:59
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Cimbom'un transfer çalışmalarında rotasını Atletico Madrid'e çevirdiği belirtildi.

Galatasaray'ın Atletico Madrid forması giyen 24 yaşındaki yıldız adayına kanca attığı aktarıldı.

THIAGO ALMADA SÜRPRİZİ

Fichajes'in haberine göre; Galatasaray'ın Atletico Madrid forması giyen Thiago Almada transferinde devrede olduğu kaydedildi.

Thiago Almada için Atletico Madrid'in sezon sonunda gelecek transfer tekliflerini değerlendireceği belirtildi.

Thiago Almada'nın transferi için Atletico Madrid'in 25 milyon euroluk bonservis talebi bulunduğu vurgulandı.

JUVENTUS DA PEŞİNDE

Arjantinli on numaranın transferinde Galatasaray'ın yanı sıra Juventus'un da devrede olduğu aktarıldı.

Thiago Almada'nın yeni sezonda daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

5 GOLE KATKI SAĞLADI

Thiago Almada, bu sezon Atletico Madrid'de 30 maça çıktı ve 4 gol ile 1 asist üretti.

Thiago Almada'nın Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Thiago Almada'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.