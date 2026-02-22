Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF’ye sert çıktı! ‘Ayak oyunu’ cevabı

Son 3 yıldır bu ve benzeri oyunları bertaraf ederek şampiyon olduk! Bu sene de olacağız! Değerli arkadaşlar, geçmişte olduğu gibi bugün de gerekli aksiyonları alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. TFF ve ilgili kurulları, Galatasaray'a karşı oynanan bu kirli oyunlarda ya Galatasaray'ın yanında olacaklar ya da kendileri de bu oyunun bir aktörü olduklarını kabul edecekler. Başka bir yolu yoktur.