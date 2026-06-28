Trend Galeri Trend Spor Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Transferde rakip belli oldu

Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Transferde rakip belli oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın transferde rotasını Benfica'ya çevirdiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, 22 yaşındaki yıldızı gündemine aldığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 28.06.2026 20:06 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 20:07
Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Transferde rakip belli oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Transferde rakip belli oldu

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig için yarışmacı bir kadro kurmayı hedefleyen Aslan'ın radarına sürpriz bir ismi aldığı iddia edildi.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Transferde rakip belli oldu

Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncuyu gözüne kestirdiği aktarıldı.

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Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Transferde rakip belli oldu

IVANOVIC RADARDA

Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray'ın Franjo Ivanovic ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Transferde rakip belli oldu

22 yaşındaki Hırvat santrfor için tek talibin Galatasaray olmadığı kaydedildi.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Transferde rakip belli oldu

Serie A ekibi Como'nun da Franjo Ivanovic'i radarına aldığı vurgulandı.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Transferde rakip belli oldu

11 GOLE ETKİ ETTİ

Franjo Ivanovic, Benfica'da 42 maça çıktı ve 8 gol ile 3 asist üretti.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Transferde rakip belli oldu

22 yaşındaki yıldızın, Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Transferde rakip belli oldu

Franjo Ivanovic'in güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Transferde rakip belli oldu

Lohwald'da futbola başlayan Franjo Ivanovic daha sonra Augsburg, HNK Rijeka ve Union Saint Gilloise formaları giydi.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Transferde rakip belli oldu

DEV BONSERVİS ÖDENDİ

Benfica, geride kalan sezon başında Franjo Ivanovic için 22 milyon 800 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #GALATASARAY #BENFİCA #TRANSFER