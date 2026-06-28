Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Transferde rakip belli oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig için yarışmacı bir kadro kurmayı hedefleyen Aslan'ın radarına sürpriz bir ismi aldığı iddia edildi. Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncuyu gözüne kestirdiği aktarıldı. IVANOVIC RADARDA Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray'ın Franjo Ivanovic ile ilgilendiği belirtildi. 22 yaşındaki Hırvat santrfor için tek talibin Galatasaray olmadığı kaydedildi. Serie A ekibi Como'nun da Franjo Ivanovic'i radarına aldığı vurgulandı. 11 GOLE ETKİ ETTİ Franjo Ivanovic, Benfica'da 42 maça çıktı ve 8 gol ile 3 asist üretti. 22 yaşındaki yıldızın, Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Franjo Ivanovic'in güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Lohwald'da futbola başlayan Franjo Ivanovic daha sonra Augsburg, HNK Rijeka ve Union Saint Gilloise formaları giydi. DEV BONSERVİS ÖDENDİ Benfica, geride kalan sezon başında Franjo Ivanovic için 22 milyon 800 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.