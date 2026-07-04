Trend Galeri Trend Spor Galatasaray bir genç yıldız adayını daha Fenerbahçe’ye kaptırdı! Çağrı Balta’nın ardından...

Galatasaray bir genç yıldız adayını daha Fenerbahçe’ye kaptırdı! Çağrı Balta’nın ardından...

Daha önce Çağrı Balta ve Yusuf Akçiçek'i Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, bir başka genç yıldız adayını daha elinden kaçırdı. Transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte Galatasaray'dan Fenerbahçe altyapısına geçen oyuncu sayısı 6 olacak. İşte o gelişme...

Giriş Tarihi: 04.07.2026 08:40 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 09:29