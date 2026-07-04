Trend Galeri Trend Spor Galatasaray bir genç yıldız adayını daha Fenerbahçe’ye kaptırdı! Çağrı Balta’nın ardından...

Galatasaray bir genç yıldız adayını daha Fenerbahçe’ye kaptırdı! Çağrı Balta’nın ardından...

Daha önce Çağrı Balta ve Yusuf Akçiçek'i Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, bir başka genç yıldız adayını daha elinden kaçırdı. Transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte Galatasaray'dan Fenerbahçe altyapısına geçen oyuncu sayısı 6 olacak. İşte o gelişme...

Giriş Tarihi: 04.07.2026 08:40 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 09:29
Galatasaray bir genç yıldız adayını daha Fenerbahçe’ye kaptırdı! Çağrı Balta’nın ardından...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Galatasaray bir genç yıldız adayını daha Fenerbahçe’ye kaptırdı! Çağrı Balta’nın ardından...

İddiaya göre sarı-kırmızılı ekibin 18 yaşındaki oyuncusu Yiğit Çolak, Kanarya'ya transfer oluyor.

Galatasaray bir genç yıldız adayını daha Fenerbahçe’ye kaptırdı! Çağrı Balta’nın ardından...

Sarı-lacivertli kulübün 2008 doğumlu sol kanat oyuncusuyla anlaşmaya vardığı ve kısa süre içinde renklerine bağlayacağı ifade edildi.

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Galatasaray bir genç yıldız adayını daha Fenerbahçe’ye kaptırdı! Çağrı Balta’nın ardından...

Sarı-lacivertliler, Yiğit transferinin resmiyete kavuşmasıyla birlikte Çağrı Balta ve Yusuf Akçiçek'in ardından ezeli rakibinden bir genci daha kadrosuna katmış olacak.

Galatasaray bir genç yıldız adayını daha Fenerbahçe’ye kaptırdı! Çağrı Balta’nın ardından...

Geçen sezon U19 Gençlik Ligi'nde 23 maça çıkan oyuncu, 1 gollük katkı sağladı.

Galatasaray bir genç yıldız adayını daha Fenerbahçe’ye kaptırdı! Çağrı Balta’nın ardından...

İŞTE G.SARAY ALTYAPISINDAN F.BAHÇE ALTYAPISINA GEÇEN BAZI İSİMLER;

Yusuf Akçiçek: 2019'da Galatasaray altyapısından ayrılarak Fenerbahçe altyapısına transfer oldu, ardından A takıma yükseldi. Daha sonra 22 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Hilal'a imza attı.

Galatasaray bir genç yıldız adayını daha Fenerbahçe’ye kaptırdı! Çağrı Balta’nın ardından...

Ahmet Buğra Güven: Galatasaray U16'dan Fenerbahçe U16'ya geçmişti. 22 yaşındaki futbolcu şu anda Sinop Spor'da forma giyiyor.

Galatasaray bir genç yıldız adayını daha Fenerbahçe’ye kaptırdı! Çağrı Balta’nın ardından...

Kaan Akyazı: 2019'da Galatasaray altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. 20 yaşındaki oyuncu son olarak Bandırma Spor forması giydi.

Galatasaray bir genç yıldız adayını daha Fenerbahçe’ye kaptırdı! Çağrı Balta’nın ardından...

Burak Reçber: 2018'de Galatasaray altyapısından Fenerbahçe altyapısına gitti. 2022'de Fenerbahçe altyapısından QPR'ye imza atan genç oyuncu, şu anda Kasımpaşa U19 takımında forma giyiyor.

Galatasaray bir genç yıldız adayını daha Fenerbahçe’ye kaptırdı! Çağrı Balta’nın ardından...

Efe Fettahoğlu: 2021'de Galatasaray altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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