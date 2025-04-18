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Galatasaray, Bodrum FK karşısında sezonun rekorunu kırdı! Avrupa devlerini solladı...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Bodrum Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Evinde 14 maçta kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, Mücadeleyi baştan sona üstün oynanayan Cimbom, ilk yarıda bu sezona ait bir Avrupa rekorunu da kırmayı başardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.04.2025 21:27 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 22:17
Galatasaray, Bodrum FK karşısında sezonun rekorunu kırdı! Avrupa devlerini solladı...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, evinde Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk etti.

Galatasaray, Bodrum FK karşısında sezonun rekorunu kırdı! Avrupa devlerini solladı...

CİMBOM'UN EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 14 lig maçında mağlup olmadı. Galatasaray en son 2023-2024 sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu.

Galatasaray, Bodrum FK karşısında sezonun rekorunu kırdı! Avrupa devlerini solladı...

GÜNAY ÖDÜLÜNÜ ALDI

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası verdiği görüntü nedeniyle fair-play ödülüne layık görülmüştü.

Galatasaray, Bodrum FK karşısında sezonun rekorunu kırdı! Avrupa devlerini solladı...

33 yaşındaki eldivene maç öncesinde, seyircisi önünde ödülü takdim edildi.

Galatasaray, Bodrum FK karşısında sezonun rekorunu kırdı! Avrupa devlerini solladı...

BARIŞ ALPER CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Cimbom'un başarılı hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz, 31. hava topunda rakibine yaptığı müdahale sonrası gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.