Trend
Galeri
Trend Spor
Galatasaray, Bodrum FK karşısında sezonun rekorunu kırdı! Avrupa devlerini solladı...
Galatasaray, Bodrum FK karşısında sezonun rekorunu kırdı! Avrupa devlerini solladı...
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Bodrum Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Evinde 14 maçta kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, Mücadeleyi baştan sona üstün oynanayan Cimbom, ilk yarıda bu sezona ait bir Avrupa rekorunu da kırmayı başardı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.04.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 22:17