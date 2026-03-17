Trend Galeri Trend Spor Galatasaray bonservisini alıyor! İşte kasadan çıkacak transfer bedeli

Galatasaray bonservisini alıyor! İşte kasadan çıkacak transfer bedeli

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kiralık olarak kattığı tecrübeli futbolcunun bonservisini almayı kararlaştırdığı belirtildi. Cimbom'un kasasından çıkacak rakamın netleştiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 17.03.2026 17:47
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde opsiyonlu kiralanan futbolcu için kararın verildiği öğrenildi.

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcu için ödeyeceği bonservis bedelinin netlik kazandığı kaydedildi.

SACHA BOEY İLE DEVAM KARARI

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kiraladığı Sacha Boey ile gelecek sezon devam etmek istediği belirtildi.

Alman ekibi ile anlaşmada 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu olmasına rağmen Bayern Münih'in 10 milyon euroluk bir bedelle Sacha Boey'u göndermeye hazır olduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın da Sacha Boey için 10 milyon euroluk bonservis bedeli ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

2 GOLE KATKI SAĞLADI

Sacha Boey, bu sezon Galatasaray'da 10 maçta forma şansı buldu ve 2 gol sevinci yaşadı.

25 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Rennes'te futbola başlayan Sacha Boey daha sonra Dijon'da kiralık olarak oynadı. Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu başında transfer ettiği Fransız sağ bek, 2023-2024 sezonu devre arasında 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e gitti.

Galatasaray, Sacha Boey için ara transfer döneminde 500 bin euroluk kiralama bedeli ödedi.