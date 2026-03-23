Galatasaray borçları sıfırlayacak! Tarih belli oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselme başarısı göstermişti. Liverpool'a elenerek çeyrek final biletini kaçıran Galatasaray, büyük bir geliri kasasına koydu. Galatasaray'da UEFA'dan gelecek ödeme ile birlikte tüm borçlar sıfırlanacak. TOPLAM 53 MİLYON 500 BİN EURO Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 maça çıktı ve toplamda 53 milyon 500 bin euroluk gelir elde etti. Sarı-kırmızılılar, ayakbastı parası olarak 18 milyon 620 bin euro kazandı ve performansıyla dev gelirin sahibi oldu. Galatasaray, UEFA'dan son 16 turuna yükselerek 11 milyon 800 bin euroluk gelir kazandı. 27 MART'TA GELECEK UEFA'nın 11 milyon 800 bin euroluk parayı 27 Mart'ta Galatasaray'a ödeyeceği öğrenildi. Bununla birlikte Galatasaray, vadesi gelen bütün maaşları ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçı öncesi oyunculara karşı olan tüm borçlarını sıfırlayacak.