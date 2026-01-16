Trend Galeri Trend Spor Galatasaray çıldırdı! Orta saha transferi için dev bütçe

Galatasaray çıldırdı! Orta saha transferi için dev bütçe

Galatasaray'da orta sahaya iki takviye yapmayı planlayan kurmayların ayırdığı transfer bütçesi belli oldu. Sarı-kırmızılılarda yıldız transferleri için harekete geçildi.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 16.01.2026 07:17
Ara transfer dönemi için 70 milyon euro limiti bulunan Galatasaray, ilk 11'ine iki takviye düşünüyor.

Defansif orta saha ve çok yönlü hücum oyuncusu arayan sarı-kırmızılılar, İtalya'da temaslarını sürdürüyor.

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, menajer George Gardi ile buluştu ve listedeki isimler için tek tek fiyat almaya başladı.

6 numara için 30 milyon euro bonservis ödemeyi göze alan Galatasaray cephesi, orta saha transferine 5 milyon euro yıllık ücretten 4 sezonluk sözleşme vermeye hazır.

50 milyon euro bütçe ayıran sarı-kırmızılılar, Fofana için 40 milyon euro talep eden Milan'ı indirime zorluyor.

Pape Gueye için 35 milyon euro isteyen Villarreal'den de rakamı 30'a çekmesi bekleniyor.

İki isim dışında Inter'den Hakan Çalhanoğlu, Manchester United'dan Manuel Ugarte ve Club Brugge'den Raphael Onyedika masadaki diğer isimler…

Bu sezon Milan'da 20 maçta ter döken Fofana, 1 gol atıp 3 asist yaptı.

La Liga ekibi Villarreal'de 21 maça çıkan Gueye, 2 gol-1 asist yaptı.

4 farklı kulvarda 2025-2026 sezonunda 22 müsabaka oynayan Hakan, 8 golünün yanına 4 asist ekledi.