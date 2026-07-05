Galatasaray, Dünya Kupası’nın yıldızını istiyor! Kiralık transfer formülü

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, kanat transferi konusunda tecrübeli futbolcuyu gündemine aldığı öğrenildi. 24 yaşındaki hücumcunun, takımından ayrılmayı düşündüğü belirtildi. SUMMERVILLE İDDİASI TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Crysencio Summerville ile ilgilendiği belirtildi. Hollandalı futbolcunun, West Ham United'ın küme düşmesi nedeniyle ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı. Galatasaray'ın Crysencio Summerville transferi için kiralama seçeneği ile teklifte bulunmaya hazırlandığı vurgulandı. YÜKSEK BONSERVİS ÖDEMEME KARARI Galatasaray'ın kanat transferinde aceleci olmayacağı ve yüksek bonservis ödemeyi düşünmediği belirtildi. Crysencio Summerville, Hollanda Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda 4 maça çıktı ve 2 gol ile 2 asist üretti. Crysencio Summerville'in West Ham United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. DEĞERİ 35 MİLYON EURO Sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen Crysencio Summerville'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. West Ham United, 2024-2025 sezonu başında Crysencio Summerville için 29 milyon 300 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.