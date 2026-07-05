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Galatasaray, Dünya Kupası’nın yıldızını istiyor! Kiralık transfer formülü

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki yıldızla ilgilendiği iddia edildi. 24 yaşındaki hücumcu, takımından ayrılmaya sıcak bakıyor.

Giriş Tarihi: 05.07.2026 18:02 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 18:03
Galatasaray, Dünya Kupası’nın yıldızını istiyor! Kiralık transfer formülü

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray, Dünya Kupası’nın yıldızını istiyor! Kiralık transfer formülü

Sarı-kırmızılıların, kanat transferi konusunda tecrübeli futbolcuyu gündemine aldığı öğrenildi.

Galatasaray, Dünya Kupası’nın yıldızını istiyor! Kiralık transfer formülü

24 yaşındaki hücumcunun, takımından ayrılmayı düşündüğü belirtildi.

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Galatasaray, Dünya Kupası’nın yıldızını istiyor! Kiralık transfer formülü

SUMMERVILLE İDDİASI

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Crysencio Summerville ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray, Dünya Kupası’nın yıldızını istiyor! Kiralık transfer formülü

Hollandalı futbolcunun, West Ham United'ın küme düşmesi nedeniyle ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.

Galatasaray, Dünya Kupası’nın yıldızını istiyor! Kiralık transfer formülü

Galatasaray'ın Crysencio Summerville transferi için kiralama seçeneği ile teklifte bulunmaya hazırlandığı vurgulandı.

Galatasaray, Dünya Kupası’nın yıldızını istiyor! Kiralık transfer formülü

YÜKSEK BONSERVİS ÖDEMEME KARARI

Galatasaray'ın kanat transferinde aceleci olmayacağı ve yüksek bonservis ödemeyi düşünmediği belirtildi.

Galatasaray, Dünya Kupası’nın yıldızını istiyor! Kiralık transfer formülü

Crysencio Summerville, Hollanda Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda 4 maça çıktı ve 2 gol ile 2 asist üretti.

Galatasaray, Dünya Kupası’nın yıldızını istiyor! Kiralık transfer formülü

Crysencio Summerville'in West Ham United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Galatasaray, Dünya Kupası’nın yıldızını istiyor! Kiralık transfer formülü

DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen Crysencio Summerville'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray, Dünya Kupası’nın yıldızını istiyor! Kiralık transfer formülü

West Ham United, 2024-2025 sezonu başında Crysencio Summerville için 29 milyon 300 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #GALATASARAY #DÜNYA KUPASI