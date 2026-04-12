Galatasaray gol attı, Kocaelispor ofsayt bekledi! Pozisyon dikkat çekti

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor ile kozlarını paylaştı. Rams Park'taki maçta Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Galatasaray ile Kocaelispor arasındaki maçta gol olan pozisyona Kocaelispor itiraz etti. JAKOBS ORTALADI Karşılaşmanın 29. dakikasında Sallai'nin pasında savunma arkasına sarkan Jakobs ortasını yaptı. Jakobs'un ortasında Sane'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. Galatasaray bu golle birlikte Kocaelispor karşısında üstünlüğü yakaladı. OFSAYT İTİRAZI Kocaelispor cephesi, Galatasaray'ın attığı gol sonrası ofsayt itirazlarında bulundu. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, gol sonrası santranın hemen yapılmasını istemedi. VAR'da yapılan inceleme sonrası bir ihlal olmadığı tespit edildi. Galatasaray'ın attığı gol geçerlilik kazandı ve oyun yeniden başladı.