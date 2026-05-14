Galatasaray için rest çekti! Sözleşme feshi istedi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da üst üste dördüncü şampiyonluğun ardından gelecek sezon için çalışmalar hızlandırıldı. Sarı-kırmızılılarda geleceği merak konusu olan yıldızın, mevcut kulübüne rest çektiği iddia edildi. GÖZLER NOA LANG'A ÇEVRİLDİ Galatasaray'da ara transfer döneminde Napoli'den kiralanan Noa Lang'ın geleceği henüz netlik kazanmadı. IL Mattino'nun haberine göre; Galatasaray'ın Noa Lang'ın 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı belirtildi. Noa Lang'ın bu gelişmenin ardından menajeri aracılığıyla Napoli'ye mesaj gönderdiği aktarıldı. SÖZLEŞME FESHİ İSTEDİ Noa Lang'ın Galatasaray'da kalmak adına sözleşmesinin feshedilmesini istediği vurgulandı. Napoli Başkanı De Laurentiis'in Noa Lang için belirlenen satın alma opsiyonunda indirime gitmeyeceği belirtildi. 5 GOLE ETKİ ETTİ Noa Lang, bu sezon Galatasaray'da 18 maçta oynadı ve 2 gol ile 3 asist üretti. Hollandalı yıldızın kiralanması karşılığında Galatasaray, Napoli'ye 2 milyon euro ödemişti. Noa Lang'ın Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Hollandalı oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.