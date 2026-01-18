Trend Galeri Trend Spor Galatasaray için yüzde 94’lük ihtimal! Atletico Madrid öncesi olay tahmin

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları öncesi dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yapay zeka, Galatasaray'ın Atletico Madrid maçı öncesi yüzde 94'lük ihtimal barındıran bir tahminde bulundu.

Giriş Tarihi: 18.01.2026 17:06 Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 17:07
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında heyecan 7. hafta maçları ile devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. hafta maçları heyecanı 20 ve 21 Ocak tarihlerinde oynanacak müsabakalarla sürecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, lig etabının 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray'ın Atletico Madrid ile oynayacağı müsabaka öncesi yapay zeka, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların tur şanlarına dair bir tahminde bulundu.

TEK TEK ANALİZ EDİLDİ

Foot Meets Data tarafından hazırlanan tabloda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların ilk 8 ve ilk 24 şanlarına yer verildi.

Galatasaray'ın ilk 8 takım arasında yer alma şansı yüzde 0.8 olarak gösterildi.

Sarı-kırmızılıların, ilk 24'te yer alma ihtimali ise yüzde 94 olarak analiz edildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını 9 ile 24. sıralar arasında tamamlaması durumunda son 16 turuna kalabilmek adına play-off oynayacak.

6 MAÇTA 3 GALİBİYET

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 6 maça çıkan Galatasaray, 9 puan toplama başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar şu ana kadar 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güncel olarak 18. sırada yer alıyor.

Devler Ligi'ndeki Galatasaray, 21 Ocak'ta Atletico Madrid'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, 28 Ocak'ta ise deplasmanda Manchester City ile kozlarını paylaşacak.