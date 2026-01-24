Trend
Galeri
Trend Spor
Galatasaray, ikinci bombasını İstanbul'a indiriyor! İşte Yaser Asprilla'nın geliş saati...
Galatasaray, ikinci bombasını İstanbul'a indiriyor! İşte Yaser Asprilla'nın geliş saati...
Ara transfer döneminde kadrosunu Noa Lang ile güçlendiren Galatasaray, ikinci transferini İspanya LaLiga'dan yapıyor. Sarı-kırmızılılar, Girona forması giyen Yaser Asprilla'nın transferi için kulübüyle anlaşma sağladı. İşte yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş saati ve detaylar...
Giriş Tarihi: 24.01.2026 16:28
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:30