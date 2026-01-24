Trend Galeri Trend Spor Galatasaray, ikinci bombasını İstanbul'a indiriyor! İşte Yaser Asprilla'nın geliş saati...

Galatasaray, ikinci bombasını İstanbul'a indiriyor! İşte Yaser Asprilla'nın geliş saati...

Ara transfer döneminde kadrosunu Noa Lang ile güçlendiren Galatasaray, ikinci transferini İspanya LaLiga'dan yapıyor. Sarı-kırmızılılar, Girona forması giyen Yaser Asprilla'nın transferi için kulübüyle anlaşma sağladı. İşte yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş saati ve detaylar...

Giriş Tarihi: 24.01.2026 16:28 Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:30
Trendyol Süper Lig'in lideri olan Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, ilk takviyesini İtalya Serie A'da Napoli forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang ile yaptı.

Cimbom, 77 numaralı formayı giyecek olan Lang için İtalyan ekibine 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

LANG SONRASI BİR KANAT DAHA

Lang sonrası kanat bölgesine bir transfer daha yapma kararı alan Galatasaray, rotasını İspanya LaLiga'ya çevirdi.

ASPRILLA CİMBOM İÇİN GELİYOR

Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar, İspanya La Liga takımlarından Girona forması giyen Yaser Asprilla'yı kadrosuna katmak üzere.

GECE SAATLERİNDE İSTANBUL'DA

A Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, 22 yaşındaki yıldız futbolcuyu bu gece İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Girona formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 17 maça çıkan Asprilla, 770 dakika sahada kaldı.

Kolombiyalı oyuncu, bu süre zarfında rakip fileleri 1 kez havalandırırken, 1 de asist katkısı üretmeyi başardı.

SÖZLEŞME DURUMU

Yaser Asprilla'nın kulübü Girona ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.