Galatasaray ile anılıyordu! Ozan Kabak anlaşma sağladı

Galatasaray ile anılan milli futbolcu Ozan Kabak için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli stoperin, imza hazırlığında olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 12.04.2026 19:31
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezon savunma tandemine takviye yapılması kararı alınmıştı.

Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda eski futbolcusu Ozan Kabak'ı listesine eklemişti.

Hoffenheim ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ozan Kabak ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

EL SIKIŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Avrupa'dan da talipleri bulunan Ozan Kabak'ın Hoffenheim ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Ozan Kabak ile Hoffenheim arasındaki anlaşmanın 2030'a kadar uzatılacağı vurgulandı.

21 MAÇTA OYNADI

Ozan Kabak, bu sezon Bundesliga ekibi Hoffenheim'da 21 maçta şans buldu ve 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

26 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

G.SARAY ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Galatasaray altyapısında yetişen Ozan Kabak daha sonra Stuttgart, Schalke, Liverpool ve Norwich City'de forma giydi.

A Milli Futbol Takımı'nda 28 maçta şans bulan Ozan Kabak, 2 gol sevinci yaşadı.