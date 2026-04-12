Galatasaray ile anılıyordu! Ozan Kabak anlaşma sağladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezon savunma tandemine takviye yapılması kararı alınmıştı. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda eski futbolcusu Ozan Kabak'ı listesine eklemişti. Hoffenheim ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ozan Kabak ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. EL SIKIŞTI Fabrizio Romano'nun haberine göre; Avrupa'dan da talipleri bulunan Ozan Kabak'ın Hoffenheim ile anlaşma sağladığı belirtildi. Ozan Kabak ile Hoffenheim arasındaki anlaşmanın 2030'a kadar uzatılacağı vurgulandı. 21 MAÇTA OYNADI Ozan Kabak, bu sezon Bundesliga ekibi Hoffenheim'da 21 maçta şans buldu ve 4 kez rakip fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. G.SARAY ALTYAPISINDA YETİŞTİ Galatasaray altyapısında yetişen Ozan Kabak daha sonra Stuttgart, Schalke, Liverpool ve Norwich City'de forma giydi. A Milli Futbol Takımı'nda 28 maçta şans bulan Ozan Kabak, 2 gol sevinci yaşadı.